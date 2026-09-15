Laubach empfängt Andernach Baustellen vor der Brust, „krankes“ Spiel im Kopf Mirko Bernd 15.09.2026, 16:00 Uhr

i Wer schiebt wen zur Seite? Der ehemalige Andernacher Ole Conrad (in Rot) empfängt am Mittwochabend mit seinem SV Laubach Filip Reintges und die SG 99. Alfons Benz

Mit Niederlagen aus Spiel eins der englischen Woche in der Rheinlandliga treffen der SV Laubach und die SG 99 Andernach am Mittwochabend in Laubach aufeinander. Aber bei beiden Klubs war die Leistung besser als das Resultat.

Für die beiden Fußball-Rheinlandligisten SV Laubach und SG 99 Andernach war der Start in die englische Woche ein misslungener. Wenn man sich das reine Ergebnis zu Gemüte führt. Wenn man etwas genauer draufschaut, gab es sowohl beim Laubacher 1:2 in Morbach und, ja, auch beim Andernacher 1:5 daheim gegen Hochwald positive Aspekte, die beide Klubs mit ins direkte Duell am Mittwochabend um 20 Uhr in Laubach nehmen wollen.







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