Spvgg EGC Wirges in Schweich Baldus wartet auf Kröber, der Mosella fehlt Schleimer Mirko Bernd 28.08.2026, 08:00 Uhr

i Der Wirgeser Trainer Sven Baldus wünscht sich von seiner Mannschaft in Schweich vor allem eins: eine bessere Chanceverwertung als zuletzt. Andreas Hergenhahn

Wirges und sein Rheinlandliga-Gastgeber Schweich haben gleich viele Punkte. Nämlich zwei. Und sie haben ein ähnliches Problem: Sie schießen zu wenig Tore. Hier wie da kann das am Fehlen eines Torjägers liegen. Bei Wirges kehrt er wohl bald zurück.

Mit Aufwand und Ertrag ist das so eine Sache. Bei dem einen stimmen sie überein, bei dem anderen nicht. Zur letzteren Kategorie gehört sicherlich bislang die Spvgg EGC Wirges in der noch jungen Saison der Fußball-Rheinlandliga. Drei Spiele sind erst absolviert, die Wirgeser haben zwei Punkte – und hätten sicherlich mehr haben können.







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