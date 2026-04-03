Wirges vier Spiele sieglos Baldus vor Wittlich: Wir können es denen schwer machen Mirko Bernd 03.04.2026, 13:10 Uhr

i Der Wirgeser Berkan Yavuz (in Blau-Weiß, am Ball) fehlte zuletzt in Kirchberg, im Heimspiel gegen Wittlich ist er wieder dabei. Gegen den Zweiten wollen es die Wirgeser besser machen als hier beim 1:4 gegen Primus Ahrweiler um Thomas Idel. Andreas Hergenhahn

Für die Spvgg EGC Wirges wird es nochmal Zeit, etwas Zählbares zu holen. Am Karsamstag bietet sich dazu die nächste Gelegenheit nach vier Rheinlandliga-Partien hintereinander ohne Sieg. Allerdings dürfte der Gegner etwas dagegen haben.

Seit vier Spieltagen wartet der Fußball-Rheinlandligist Spvgg EGC Wirges auf einen Sieg, zuletzt gab es zum Ende einer englischen Woche zwei Niederlagen, in denen der Aufsteiger laut Trainer Sven Baldus „nicht gut“ war. Großartig Sorgen machen muss man sich um die Glas-Chemiker nicht, denn neun Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone sind für den Tabellenneunten immer noch komfortabel.







Artikel teilen

Artikel teilen