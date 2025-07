Vier Testspiele hat der TuS Kirchberg in der Vorbereitung bestritten, zwei Unentschieden und zwei Siege lauten die Ausbeute. Die Generalprobe in Marienborn entschied Kirchberg mit 1:0 für sich.

Auch für den Fußball-Rheinlandligisten TuS Kirchberg ist die Testspiel-Vorbereitung nun vorbei: Kirchberg gewann seine Generalprobe mit 1:0 (0:0) beim Südwest-Verbandsligisten TuS Marienborn, der seit 2018 dem Verbandsoberhaus des Nachbarverbands angehört und seitdem immer im oberen Tabellendrittel landete.

Im Mainzer Stadtteil Marienborn markierte Jannik Auler das Tor des Tages in der 76. Minute. Nach einem Pass in den Strafraum ließ der Offensivmann Auler einen Marienborner stehen und netzte aus elf Metern zum goldenen Treffer der Testpartie ein. „Das war ein Duell auf Augenhöhe“, sagte Kirchbergs Trainer Selim Denguezli nach dem Wiedersehen mit seinen Ex-Karbacher Kollegen Marc Beck, Michael Kohns und Julian Hornetz, die alle bei Marienborn in der Startelf standen: „In der ersten Hälfte hatten die Marienborner Vorteile, in der zweiten Halbzeit waren wir dann vor allem hintenraus besser. Das war ein guter Test zum Abschluss.“

Am Samstag Pokalspiel in Kirchwald bei Mayen

Denguezli hatte vor Stammkeeper Tizian Christ die Viererkette (von rechts nach links) um Maximilian Jannasch, Yannik Kerzan, Tim Fothen und Süleyman Özer platziert. Im Dreier-Mittelfeld spielten Tim Müller, André Spengler und Dennis Schröder. Über die Flügel kamen Auler und Silas Wilbert und vorne drin spielte Nico Wilki. Wie nah diese Elf an die Startelf am Samstag (16 Uhr) beim Pflichtspielauftakt im Rheinlandpokal beim B-Klässler FSG Vordereifel Kirchwald (liegt bei Mayen) herankommt, dazu sagte Denguezli: „Nicht so nah, wie man vermuten sollte.“ Immerhin waren Jonas Heimer oder Danny Weber nur angeschlagen als Joker in Marienborn reingekommen, gänzlich gefehlt hatten Niklas Schneider, Tim Reifenschneider, Jannick Rode (alle verletzt) und Mittelfeld-Youngster Louis Wilki (verhindert), einer der großen Gewinner der Vorbereitung. „Die Jungs sind alle nah beinander, die Startelf wird auch nach dem Pokalspiel nicht in Stein gemeißelt sein“, sagte Denguezli. In der Rheinlandliga geht es für Kirchberg am 10. August beim VfB Linz los.