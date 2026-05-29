Teilnehmer, Termine, Tickets Aufstiegsrunden nehmen Fahrt auf Michael Bongard 29.05.2026, 11:10 Uhr

i Der Bezirksliga-Mitte-Vizemeister TuS Mayen legt am Samstag los in der Aufstiegsrunde zur Rheinlandliga mit dem Gastspiel um 17 Uhr beim West-Tabellenzweiten TuS Schweich. Weiterer Mayener Gegner ist der Ost-Vize SG Betzdorf. Jörg Niebergall

In den Aufstiegsrunden zur Regionalliga Südwest, zur Oberliga, zur Rheinlandliga und zu den Bezirksligen Ost, Mitte und West fallen die letzten Entscheidungen in dieser Fußballsaison.

Die Fußballsaison wird am Samstag mit dem letzten Spieltag der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saarland regulär beendet, danach geht es in den Aufstiegsrunden noch ans Eingemachte. Ein Überblick über die Teilnehmer, Termine und die freien Plätze in den Dreierrunden:Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest: Hier kämpfen die Vizemeister der Hessenliga, der Oberliga Baden-Württemberg und aus der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saarland um einen ...







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