In den Aufstiegsrunden zur Regionalliga Südwest, zur Oberliga, zur Rheinlandliga und zu den Bezirksligen Ost, Mitte und West fallen die letzten Entscheidungen in dieser Fußballsaison.
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Die Fußballsaison wird am Samstag mit dem letzten Spieltag der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saarland regulär beendet, danach geht es in den Aufstiegsrunden noch ans Eingemachte. Ein Überblick über die Teilnehmer, Termine und die freien Plätze in den Dreierrunden:Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest: Hier kämpfen die Vizemeister der Hessenliga, der Oberliga Baden-Württemberg und aus der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saarland um einen ...