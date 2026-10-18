Der Rheinlandliga-Aufsteiger SV Untermosel Kobern-Gondorf hat nach fünf Partien ohne Niederlage wieder verloren: Das 2:5 beim Mitaufsteiger Schweich war gleichbedeutend mit dem Abrutschen auf einen Abstiegsplatz.
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Die 2:5 (1:1)-Niederlage des Fußball-Rheinlandligisten SV Untermosel Kobern-Gondorf beim Mitaufsteiger TuS Mosella Schweich aus dem Westen des Verbands war eine, die SVU-Trainer Tobias Wirtz, der das Team mit Stefan Ostkamp coacht, unter der Rubrik „Lehrgeld“ abheften wird.