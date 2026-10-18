Untermosel unterliegt Schweich Aufsteigerduell geht mit 5:2 an den Mosel-Klub Mirko Bernd 18.10.2026, 20:28 Uhr

i Der SV Untermosel Kobern-Gondorf mit Thomas Kaluza (in Rot-Weiß, Mitte) hing in Schweich in der zweiten Hälfte in die Knie und verlor nach 1:1 zur Pause mit 2:5. sjs / Sebastian J. Schwarz. Sebastian J. Schwarz

Der Rheinlandliga-Aufsteiger SV Untermosel Kobern-Gondorf hat nach fünf Partien ohne Niederlage wieder verloren: Das 2:5 beim Mitaufsteiger Schweich war gleichbedeutend mit dem Abrutschen auf einen Abstiegsplatz.

Die 2:5 (1:1)-Niederlage des Fußball-Rheinlandligisten SV Untermosel Kobern-Gondorf beim Mitaufsteiger TuS Mosella Schweich aus dem Westen des Verbands war eine, die SVU-Trainer Tobias Wirtz, der das Team mit Stefan Ostkamp coacht, unter der Rubrik „Lehrgeld“ abheften wird.







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