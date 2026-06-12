Eifeler mit sechs Neuen Aufsteiger TuS Mayen legt in der Offensive kräftig nach Jan Müller 12.06.2026, 11:33 Uhr

i Tayfun Öztürk verwandelt hier einen Elfmeter für die Sportfreunde Höhr-Grenzhausen im Bezirksliga-Ost-Spiel gegen Windhagen, aber der kommenden Saison wird er spielender Co-Trainer beim Rheinlandligisten TuS Mayen. elfmetertor-tayfun-öztürk Andreas Hergenhahn. Andreas Hergenhahn v

Fußball-Rheinlandliga: TuS Mayen verstärkt sich mit sechs Neuzugängen. Stoßstürmer Schneider, der in der Kreisliga A 27 Tore erzielte, soll das Offensivproblem lösen.

Die Feierlichkeiten zur Rückkehr in die Fußball-Rheinlandliga sind beim TuS Mayen noch voll im Gange, die Kaderplanungen für die kommende Saison dagegen bereits weitestgehend abgeschlossen. Während sich die Mannschaft in den vergangenen Wochen auf die entscheidenden Aufstiegsrundenspiele eingeschworen hatte, machten im Hintergrund die Verantwortlichen um den Sportlichen Leiter Nikolai Foroutan sowie Trainer Marc Steil bei einigen Personalien ...







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