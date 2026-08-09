Nullnummer in Rheinlandliga Aufsteiger Betzdorf und Schweich trennen sich ohne Tore Jens Kötting 09.08.2026, 20:10 Uhr

i Zwischen der SG 06 Betzdorf (grüne Trikots, von links mit Leon Boger und Sven Heidrich) und Mosella Schweich um Nico Schmitt gab es zum Auftakt in die Saison ein torloses Remis, mit dem beide Seiten am Ende gut leben konnten. Manfred Böhmer/balu

Eine Nullnummer zum Auftakt: Die beiden Rheinlandliga-Aufsteiger SG 06 Betzdorf und Mosella Schweich trennten sich im Stadion auf dem Bühl mit 0:0. Richtig große Chancen, die Partie für sich zu entscheiden, hatten beide Klubs nicht.

Die SG 06 Betzdorf hat nach dem Aufstieg in die Fußball-Rheinlandliga den perfekten Saisonauftakt verpasst und musste sich im Heimspiel gegen Mosella Schweich mit einem Unentschieden zufriedengeben. Nach einer Partie mit wenig Höhepunkten trennten sich beide Teams am Ende torlos 0:0.







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