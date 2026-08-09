Nullnummer in Rheinlandliga
Aufsteiger Betzdorf und Schweich trennen sich ohne Tore
Zwischen der SG 06 Betzdorf (grüne Trikots, von links mit Leon Boger und Sven Heidrich) und Mosella Schweich um Nico Schmitt gab
Zwischen der SG 06 Betzdorf (grüne Trikots, von links mit Leon Boger und Sven Heidrich) und Mosella Schweich um Nico Schmitt gab es zum Auftakt in die Saison ein torloses Remis, mit dem beide Seiten am Ende gut leben konnten.
Manfred Böhmer/balu

Eine Nullnummer zum Auftakt: Die beiden Rheinlandliga-Aufsteiger SG 06 Betzdorf und Mosella Schweich trennten sich im Stadion auf dem Bühl mit 0:0. Richtig große Chancen, die Partie für sich zu entscheiden, hatten beide Klubs nicht. 

Lesezeit 3 Minuten
Die SG 06 Betzdorf hat nach dem Aufstieg in die Fußball-Rheinlandliga den perfekten Saisonauftakt verpasst und musste sich im Heimspiel gegen Mosella Schweich mit einem Unentschieden zufriedengeben. Nach einer Partie mit wenig Höhepunkten trennten sich beide Teams am Ende torlos 0:0.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

RheinlandligaSport
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison
Jetzt anmelden!
Newsletter zur Rheinlandliga

Noch mehr Fußball: Spielberichte und weitere Neuigkeiten aus der Rheinlandliga gibt es immer samstags und montags bis 6 Uhr.

Newsletter abonnieren

Top-News aus dem Sport