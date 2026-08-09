Eine Nullnummer zum Auftakt: Die beiden Rheinlandliga-Aufsteiger SG 06 Betzdorf und Mosella Schweich trennten sich im Stadion auf dem Bühl mit 0:0. Richtig große Chancen, die Partie für sich zu entscheiden, hatten beide Klubs nicht.
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Die SG 06 Betzdorf hat nach dem Aufstieg in die Fußball-Rheinlandliga den perfekten Saisonauftakt verpasst und musste sich im Heimspiel gegen Mosella Schweich mit einem Unentschieden zufriedengeben. Nach einer Partie mit wenig Höhepunkten trennten sich beide Teams am Ende torlos 0:0.