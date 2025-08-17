Die erste Saisonniederlage für den SV Laubach war eine, die Trainer Tobias Jakobs etwas ratlos zurückließ. Denn Rheinlandliga-Aufsteiger Eintracht Trier II machte ganz spät aus einem 0:1 noch ein 3:1. Und deckte einige Schwächen der Gastgeber auf.

Aus drei sicher geglaubten Punkten wurden am Ende null. Hatte der SV Laubach in der letzten Minute der regulären Spielzeit noch mit 1:0 geführt, stand am Ende ein kurioses 1:3 gegen den Aufsteiger SV Eintracht Trier II nach einer sechsminütigen Nachspielzeit. Damit misslang die Fußball-Rheinlandliga-Heimpremiere der Saison 2025/26 gehörig. Für Trainer Tobias Jakobs kein Wunder, aber dazu später mehr.

Laubach begann die Begegnung mit drei Veränderungen im Vergleich zur Vorwoche (3:3 bei der SG Hochwald). Vor allem durfte der blutjunge Klottener Norbert Loch sich auf Linksaußen versuchen, auch Abwehrchef Stefan Schuwerack war zurück. Nach fünf Minuten jubelte der Gastgeber in Person des vermeintlichen Torschützen Ole Conrad erstmals. Doch seinen sauberen Kopfball pfiff Schiedsrichter Dominik Link aus Bingen wegen Foulspiels zurück.

Wilde 60 Sekunden in der 53. Minute

Die gut ausgebildeten, jungen Gäste spielten wie erwartet schick mit, Chancen hatten aber vor allem die Laubacher. Die Top-Flanke von Finn Jordan nickte Julian Schmitz vorbei (9.). Neuzugang Lucas Christof zielte aus der Distanz über den rechten Winkel (33.) und auch Rechtsaußen Lars Oster fackelte zweimal gen Gästetor, allerdings erfolglos (36., 38.). Triers umtriebiger Angreifer Chris Filipe tat es praktisch mit dem Pausenpfiff Schmitz gleich und köpfte freistehend links am Kasten von Laubachs Keeper Jonas Landen vorbei (44.). Halbzeit.

Die wildesten 60 Sekunden der Begegnung waren dann die von Minute 53. Hüben knallte Filipe das Leder an den rechten Pfosten, beim direkten Gegenangriff vergaben der eingewechselte Daniel Kossmann und Schmitz freistehend, fanden beide in Triers Torwächter Philipp Basquit ihren Meister. Beide Trainer wollten nun den Sieg, wechselten einige Male Mitte der zweiten Hälfte aus. Bald darauf klingelte es dann im Gäste-Gehäuse. Schmitz tankte sich auf links durch, Conrad verwertete die Hereingabe zum 1:0 (69.).

i Da war die Welt noch in Ordnung für Laubach: Ole Conrad (Dritter von links) hatte das 1:0 erzielt, Lars Oster, Daniel Kossmann und Paul-Jordan Michels (von links) waren zum Gratulieren zur Stelle, am Ende jubelten aber die Gäste von Eintracht Trier II beim 3:1. Alfons Benz

„So wie wir uns nach dem 1:0 präsentiert haben, so kenne ich uns gar nicht“, blieb Jakobs nach Spielende ein wenig ratlos zurück. „Wir haben die letzten zehn Minuten nur noch verteidigt.“ Und das gar nicht mal so gut. Statt Entlastung gab es Befreiungsschläge, statt man das Spiel beruhigt, ging man das Tempo der Trierer mit, aber die hatten ja schließlich noch etwas vor.

Und waren erfolgreich: Ein schmeichelhafter Elfmeter (Christoph Gerhartz an Jannis Hoffmann), ein glasklarer Elfmeter (Steffen Schmitt an Daniel Yushkevich) wurden beide von Sufjan Mustafic zum 1:1 und 1:2 verwandelt (89., 90.+1). Hoffmann verschwand dann nach seinem entscheidenden 1:3 (90.+4) in einer großen Jubeltraube. Die Hausherren hatten sich damit binnen fünf unachtsamer Minuten drei Punkte nehmen lassen.

„Das hat uns schon etwas angestachelt, dass wir noch keinen Männerfußball kennen würden.“

Holger Lemke, Trainer Eintracht Trier II

Gästetrainer Holger Lemke konnte sich nach der Partie eine kleine Spitze nicht verkneifen: „Das hat uns schon etwas angestachelt, dass wir noch keinen Männerfußball kennen würden“, meinte er zu Jakobs’ Ankündigung im Vorfeld, Herrentugenden auf den Platz bringen zu wollen. „Es war ein offenes Spiel, viele Chancen. Und mit vielen Fehlern, die aber vom jeweiligen Gegner provoziert worden sind“, gab Lemke dem Spiel an sich ein gutes Zeugnis.

Für Jakobs spiegelte sich vieles in der Schlussphase wider: „Es hat sich angedeutet. Letzte Saison war unsere große Stärke, dass, wenn wir einmal führten, wir immer besser wurden. Momentan fehlt den Jungs der hundertprozentige Glaube an das, was wir für unser Spiel brauchen. Trier hat es uns mit einer halben A-Jugend vorgemacht. Zusätzlich schleppt fast jeder Themen außerhalb des Fußballs mit sich rum, viele Stammspieler befinden sich in einem Loch. Schwer genug, da wieder rauszukommen.“

SV Laubach – Eintracht Trier II 1:3 (0:0)

Laubach: Landen – Jordan, Gerhartz, Schuwerack, Fritz (66. Schmitt) – Röser (59. Michels), Christof (78. Jo. Gorges) – Conrad – Oster (90. Mey), Schmitz, Loch (46. Kossmann).

Trier II: Basquit – Kushnarenko, Maurer, Mitakidis, Stepanchenko, Apel (75. Schmid) – Schuch (75. Jost), Erasmy (81. Yushkevich), Yavuz (66. Mustafic) – Filipe, Morlaye (58. Hoffmann).

Schiedsrichter: Dominik Link (Bingen).

Zuschauer: 220.

Tore: 1:0 Conrad (69.), 1:1 und 1:2 Mustafic (89., 90.+1, beides Foulelfmeter), 1:3 Hoffmann (90.+4).

Besonderheit: Gelb-Rote Karte für Filipe (90.+5, Trier II).