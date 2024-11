Auswärtsspiel in Linz Angespannte Personallage dämpft in Malberg die Stimmung 15.11.2024, 14:25 Uhr

i Die SG Malberg um Trainer Florian Hammel befindet sich wieder in Lauerstellung hinter einem Nichtabstiegsplatz. Nächstes Ziel ist das Gleichziehen in der Tabelle mit dem kommenden Gegner VfB Linz. Jürgen Augst

Der Trend in der Rheinlandliga spricht für die SG Malberg beim Duell auf dem Linzer Kaiserberg. Doch die personelle Lage sowie die Heimstärke des Gegners bergen Gefahren für die Hammel-Elf.

Eigentlich sollte das Rheinlandliga-Schlusslicht, die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen, gestärkt in das Auswärtsspiel beim Aufsteiger VfB Linz (So., 15.30 Uhr) gehen. Die Formkurve spricht für die Elf von Trainer Florian Hammel. Während die Malbeger seit drei Spielen ungeschlagen sind, musste der VfB in den letzten drei Spielen drei Niederlagen einstecken.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen