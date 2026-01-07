Andreas Köppen: Das sind Momente, die für immer bleiben

Während der Winterpause haben auch die Spieler in der Rheinlandliga frei, die am längsten für ihre Klubs aktiv sind. Wir haben sie aus dem „Winterschlaf“ geklingelt und mit ihnen Interviews geführt. Heute mit Andreas Köppen vom TuS Immendorf.
Es ist seine 15. Saison beim TuS Immendorf. Keiner ist länger als Spieler beim Klub vom Dörnchen, wie die Heimstätte der TuS genannt wird. A-Klasse, Bezirksliga und nun Rheinlandliga, der 33-jährige Innenverteidiger hat so gut wie alles miterlebt bei den Immendorfern.