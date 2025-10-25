SG 99 weiter ungeschlagen Andernacher Serie hält an: 4:2-Sieg in Bitburg 25.10.2025, 09:58 Uhr

i Jubeln durfte die SG 99 Andernach, hier mit (von links) Alexis Weidenbach, Leon Schmitz, Marius Wingenbach und Argjend Idrizi zuletzt oft. So auch am Freitagabend in Bitburg, wo die Elf von Kim Kissmann mit 4:2 gewann. René Weiss

Am 17. September, also vor mehr als einem Monat, musste die SG 99 Andernach in der Fußball-Rheinlandliga ihre letzte Niederlage hinnehmen. Doch das ist Schnee von gestern: Gegen Bitburg feierte die Kossmann-Elf ihren fünften Sieg im sechsten Spiel.

Die Ungeschlagenserie der SG 99 Andernach in der Fußball-Rheinlandliga hält an: Auch vom FC Bitburg war die Mannschaft von Coach Kim Kossmann nicht zu stoppen, gewann ihr Auswärtsspiel in der Eifel mit 4:2. Dabei kam die SG nach einem Rückstand grandios zurück und drehte die Partie mit der letzten Aktion in Hälfte eins.







Artikel teilen

Artikel teilen