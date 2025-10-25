SG 99 weiter ungeschlagen: Andernacher Serie hält an: 4:2-Sieg in Bitburg
Am 17. September, also vor mehr als einem Monat, musste die SG 99 Andernach in der Fußball-Rheinlandliga ihre letzte Niederlage hinnehmen. Doch das ist Schnee von gestern: Gegen Bitburg feierte die Kossmann-Elf ihren fünften Sieg im sechsten Spiel.
Die Ungeschlagenserie der SG 99 Andernach in der Fußball-Rheinlandliga hält an: Auch vom FC Bitburg war die Mannschaft von Coach Kim Kossmann nicht zu stoppen, gewann ihr Auswärtsspiel in der Eifel mit 4:2. Dabei kam die SG nach einem Rückstand grandios zurück und drehte die Partie mit der letzten Aktion in Hälfte eins.