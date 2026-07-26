1:1 gegen U19 der TuS Koblenz Andernacher sehnen den Saisonstart herbei Tim Hammer 26.07.2026, 13:31 Uhr

i SG-Trainer Kim Kossmann (stehend) freut sich auf den Saisonstart gegen Mülheim-Kärlich. Jörg Niebergall

Das Testspiel zwischen Andernach und der U19 der TuS Koblenz endet 1:1. Andernachs Neuzugang Philipp Pitkowski und der Koblenzer Luca Pfeil treffen. Die Vorfreude auf den Saisonstart gegen Mülheim Kärlich wächst.

Mit 1:1 (0:0) trennten sich die SG 99 Andernach und die U19 der TuS Koblenz in einem launigen Testspiel auf dem Kunstrasenplatz am Andernacher Stadion. Nachdem beide Mannschaften zur Halbzeit zahlreiche Wechsel vornahmen, fiele der erste Treffer der Partie zehn Minuten nach Wiederbeginn.







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