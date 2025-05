Morbach. Das Grundübel der vergangenen Wochen ließ sich auch zum Saisonabschluss nicht mehr beheben. „Wenn man so viele Fehler macht, kann man in der Rheinlandliga kein Spiel gewinnen“, sagte Andernachs Trainer Kim Kossmann nach dem 0:4 (0:2) beim FV Morbach, mit dem sich die SG 99 vorzeitig in die Sommerpause verabschiedet. Die Partie des letzten Spieltags gegen Schlusslicht SG Malberg (7:2) war bereits am vergangenen Mittwoch ausgetragen worden.

Individuelle Fehler und dünne Personaldecke

In Morbach kamen aus Sicht Kossmanns einige Faktoren zusammen, die letztlich in der deutlichen Niederlage mündeten. „Vor dem 1:0 verschätzt sich der Torwart, vor dem 2:0 macht Darian Dshabrailow ein unnötiges Foul im Strafraum, vor dem 3:0 läuft der Stürmer allein aufs Tor zu, das 4:0 war gefühlt zehn Meter abseits“, fasste der SG 99-Trainer die 90 Minuten in einem Satz zusammen. Nach dem frühen 1:0 durch Lukas Servatius (7.) ließen Gian-Luca Dolon und Nils Wambach zwei Großchancen zum Ausgleich aus, mit dem Morbacher Elfmetertor zum 2:0 (30.) war klar, dass es wohl nichts mit dem angepeilten Remis werden würde, der den Andernachern zu 51 Punkten und einem Vereinsrekord in der Rheinlandliga verholfen hätte.

Dolon und Saftig müssen verletzt raus

Ein Grund dafür war auch die angespannte Personallage. „Die Mannschaft stellt sich ja seit Wochen fast von alleine auf“, sagte Kossmann, der zuletzt weitgehend auf die Akteure aus der A-Jugend verzichtete, um deren fast sicheren Aufstieg in die Regionalliga nicht zu gefährden. Zu allem Überfluss verletzten sich in Morbach auch noch Dolon und Benjamin Saftig. „Ich hoffe, dass es bei beiden nur eine Zerrung ist“, mutmaßte der Trainer, „es ist eben auch die Konsequenz daraus, wie wir in den vergangenen Wochen trainiert haben – nämlich fast gar nicht“, sagte Kossmann mit Blick auf das Programm und die dünne Personaldecke. In Morbach standen nur 13 Feldspieler zur Verfügung, nach Saftigs Verletzung mussten die Andernacher die letzten zehn Minuten zu Zehnt bestreiten. Kossmann: „Wir sind richtig, richtig froh, dass die Saison jetzt zu Ende ist.“

„Wir haben unsere Ziele mehr als nur erreicht.“

SG 99-Trainer Kim Kossmann

Am Dienstag wird es ein abschließendes Training inklusive Grillen geben, um die Spielzeit ausklingen zu lassen. Dass es in der Rückrunde nur noch zu 17 Punkten reichte, soll für Kossmann aber nicht das Gesamtbild trüben. „Die letzten Wochen waren für uns alle unbefriedigend. Aber wir hatten zu keinem Zeitpunkt etwas mit dem Abstieg zu tun und am Ende 50 Punkte geholt. Wir haben unsere Ziele mehr als nur erreicht“, so sein Fazit, „mit unseren Möglichkeiten ist das keine Selbstverständlichkeit. Noch dazu haben wir eine der jüngsten Mannschaften der Liga.“ Für die neue Saison ist es Kossmanns Ziel, wieder einen „neuen Geist“ zu entfachen, auch soll der Konkurrenzkampf wieder größer werden. Vorerst können sich aber erst einmal alle erholen, ehe am 30. Juni die Vorbereitung beginnt.

Andernach: Bolz – Wingenbach, Schmitz, Neunheuser, Saftig, Dshabrailow – Demiraj (78. Velthaus), Weidenbach – Reintges, Dolon (42. Welter) – Wambach.