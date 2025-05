Kein Sieg, aber zweimal Unentschieden gegen zwei starke Gegner: Die SG 99 kann nach dem 2:2 gegen Mülheim-Kärlich auch mit dem 1:1 in Hochwald gut leben. Damit bleibt der vereinseigene Rekord in Reichweite.

Mit diesem Unentschieden kann die SG 99 Andernach gut leben: Die Rheinlandliga-Mannschaft um Trainer Kim Kossmann erkämpfte sich bei Tabellennachbar SG Hochwald ein 1:1 (1:1) und stellte damit eine Woche nach dem 2:2 gegen Tabellenführer Mülheim-Kärlich unter Beweis, dass sie die Saison nicht austrudeln lässt. Für die Andernacher stehen nun 47 Punkte zu Buche, in den ausstehenden drei Partien sollen zumindest vier Zähler hinzukommen, um den vereinseigenen Rekord in der Rheinlandliga zu brechen.

„Das Ergebnis geht in Ordnung, wir können zufrieden sein.“

Andernachs Trainer Kim Kossmann

„Das Ergebnis geht in Ordnung, wir können zufrieden sein und damit sehr, sehr gut leben“, fasste Kossmann die 90 Minuten in Greimerath zusammen. Vielleicht wäre sogar noch etwas mehr möglich gewesen, „aber dafür waren wir mit dem Ball auch nicht genug“, ergänzte er. Zudem war es auf dem trockenen Rasen wohl etwas schwierig, sich durchzukombinieren, Kossmann konnte mit diesem Umstand aber leben. „Wenn wir nach Hochwald fahren, sollten wir nicht so vermessen sein, dort mal eben drei Punkte mitzunehmen“, erkannte er auch die Klasse der Gastgeber an. Noch dazu fehlte der SG 99 die Unterstützung der A-Junioren, zudem musste unter anderem Noah Wilbert verletzt passen.

Saftig legt Dolon zur Führung auf

Die Andernacher kamen gut in die Partie und gingen bereits nach sieben Minuten in Führung: Benjamin Saftig schnappte sich den Ball, marschierte über den halben Platz und setzte im richtigen Moment Gian Luca Dolon in Szene, der zum 0:1 vollendete. Doch die Gastgeber schlugen noch vor der Pause zurück: Nach einem Schuss von Tim Thielen staubte Julian Bidon zum 1:1 ab (29.). Wenig später setzte Philipp Schmitz einen Freistoß an die Latte (35.), Andernach war voll drin in der Partie.

Thielen trifft für Hochwald in der Schlussminute den Pfosten

Nach dem Seitenwechsel waren die Bäckerjungen dann vornehmlich bei der Arbeit gegen den Ball gefordert, Torwart Jordi Bolz klärte bei einem Kopfball von René Mohsmann stark zur Ecke. Zudem traf Thielen, der bereits den Ausgleich für die Gastgeber erzielt hatte, in der Schlussminute am Pfosten. Am kommenden Wochenende geht’s für die Andernacher gegen den TuS Immendorf, dann wollen Trainer Kossmann und die Mannschaft das erste von zwei ausstehenden Heimspielen für sich entscheiden.

SG 99 Andernach: Bolz – Schmitz, Neunheuser, Schiffers, Saftig, Dshabrailow – Weidenbach (90. Ferizi), Demiraj, Wingenbach (55. Seker), Dolon (73. Reintges) – Wambach.