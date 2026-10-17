Seit dem 19. September musste die SG 99 Andernach in der Rheinlandliga auf einen Sieg warten. Damals gab es ein 2:0 gegen einen Hunsrücker Mannschaft mit dem TuS Kirchberg. Nun war mit der FV Morbach wieder eine Hunsrück-Elf fällig, wieder mit 2:0.
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Nach drei sieglosen Spielen hatte Fußball-Rheinlandligist SG 99 Andernach endlich wieder Grund zum Jubeln. Im Heimspiel gegen den Tabellendritten FV Hunsrückhöhe Morbach feierte das Team von Trainer Kim Kossmann einen 2:0 (0:0)-Sieg, der aufgrund einer disziplinierten und konzentrierten Mannschaftsleistung vor allem in der Defensive durchaus verdient war.