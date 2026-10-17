2:0 durch Borger und Idrizi Andernacher „grätschen“ das Spitzenteam Morbach ab Stefan Kieffer 17.10.2026, 17:53 Uhr

i Abgegrätscht: Andernachs Sven Schiffers (in lau) stoppt hier Morbachs Bastian Süß so, wie seine Elf die Gäste gestoppt hat beim 2:0 der SG 99. René Weiss

Seit dem 19. September musste die SG 99 Andernach in der Rheinlandliga auf einen Sieg warten. Damals gab es ein 2:0 gegen einen Hunsrücker Mannschaft mit dem TuS Kirchberg. Nun war mit der FV Morbach wieder eine Hunsrück-Elf fällig, wieder mit 2:0.

Nach drei sieglosen Spielen hatte Fußball-Rheinlandligist SG 99 Andernach endlich wieder Grund zum Jubeln. Im Heimspiel gegen den Tabellendritten FV Hunsrückhöhe Morbach feierte das Team von Trainer Kim Kossmann einen 2:0 (0:0)-Sieg, der aufgrund einer disziplinierten und konzentrierten Mannschaftsleistung vor allem in der Defensive durchaus verdient war.







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