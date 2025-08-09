Obwohl am Ende ein deutlicher 4:1-Sieg für seine SG 99 Andernach stand, war Trainer Kim Kossmann nicht amüsiert von dem Auftritt seiner Mannschaft gegen Liganeuling SG Arzfeld, sprach sogar von einer katastrophalen Leistung.

33 Gegentore hat die SG Arzfeld/Daleiden in der vergangenen Saison als Meister der Fußball-Bezirksliga West in 30 Begegnungen kassiert. Dass in der Rheinlandliga ein anderer Wind weht, das spürte der Neuling bei seiner Premiere gegen die SG 99 Andernach. Die „Bäckerjungen“ behielten durch den 4:1 (4:1)-Sieg die Punkte am Rhein, stellten ihren Trainer Kim Kossmann mit ihrer Leistung aber nicht zufrieden. „Für die Zuschauer war das kein Leckerbissen. Um ehrlich zu sein, fand ich, dass es ein katastrophales Fußballspiel war“, wählte er deutliche Worte. „Andererseits war es auch das erste Punktspiel nach der Vorbereitung.“

Neben den Routiniers Daniel Neunheuser und Philipp Schmitz schickte Kossmann eine blutjunge Anfangself mit neun Spielern zwischen 19 und 22 Jahren auf den Rasen. Diese Formation begann mit vier Toren im ersten Abschnitt wie die Feuerwehr, spielerisch gab es trotzdem noch viel Luft nach oben. Die Gäste brauchten eine Halbzeit, um sich an die höhere Spielklasse zu gewöhnen. Sie wirkten fahrig und unsicher in der Defensive, nach vorn war fast immer Musa Bah aus dem linken Mittelfeld an den Aktionen beteiligt.

Standards bleiben auch nach Wambach-Abgang Andernacher Waffe

Auch wenn die Rheinlandliga für die Eifeler Neuland ist, dürfte sich bis zu ihnen herumgesprochen haben, dass die Andernacher Standardsituationen eine große Gefahr darstellen. Auch nach dem Abgang von Torjäger Nils Wambach zum FV Engers? Ja, auch danach. Philipp Schmitz fand Gefallen daran, seine Hereingaben mit dem rechten Fuß scharf in den Fünf-Meter-Raum zu ziehen. Der erste nach drei Minuten klatschte direkt an den langen Pfosten und Filip Reintges erzielte mit dem Nachschuss das 1:0.

Schmitz bereitet indirekt auch den zweiten Treffer vor. Trainer Kossmann will in dieser Runde eher über spielerische Elemente Akzente setzen und von den langen Bällen wegkommen, wenn die Situation diese zulassen, bleiben sie jedoch nicht verboten. So zum Beispiel beim 2:0. Schmitz sah Neuzugang Mike Borger, der sichtbar überrascht war, dass er so frei an den Ball kam, für Gian Luca Dolon ablegte und anschließend den Andernacher Zehner – in dieser Saison trägt er auch die entsprechende Rückennummer – für dessen Treffer feierte (29.). Bei Arzfeld herrschte jetzt endgültig Durcheinander in der Hintermannschaft. Esten scheiterte an Torwart Florian Moos (27.), verfehlte nach einer Flanke von der linken Seite knapp (30.), erlebte nur eine Minute später dann aber doch seine Rheinlandliga-Torpremiere. Bei Borgers Flanke von links stand der Stürmer in der richtigen Position (31.).

i Andernachs Tim Esten (weißes Trikot) gelang sein Rheinlandliga-Premierentor. René Weiss

Defensiv bis dahin kaum gefordert, wirkte die SG 99 beim besten Arzfelder Angriff in der ersten Halbzeit nicht richtig gefasst darauf. Der auffällige Bah verkürzte nach einem schnellen Vorstoß über die linke Seite (33.). Um ein Haar hätte Jonas Kockelmann die Andernacher Dominanz ins Wanken gebracht. Der Rechtsverteidiger der Gäste schoss aus naher Distanz drüber (45.+1). Anstatt neuer Spannung führte die Nachspielzeit die Vorentscheidung herbei. Borger und Esten waren da in ihrem Glücksgefühl vereint. Der Neuzugang aus Engers hatte für den FC Rot-Weiss Koblenz eine Klasse höher schon getroffen, für seinen neuen Verein brauchte er 47 Minuten für seinen ersten Rheinland-Treffer. Auftakt nach Maß also für auch für den 21-Jährigen. Diesmal tauschten er als Finisseur und Esten als Vorbereiter die Rollen gegenüber dem 3:0.

„Heute hätten wir gegen jede andere Mannschaft verloren. Mit einer guten Leistung wäre es für den Gegner heute böse geworden.“

Andernachs Trainer Kim Kossmann

Fünf Tore hatten einen spielerisch mauen ersten Durchgang zumindest aufgewertet, bei Temperaturen um die 30 Grad passierte danach kaum noch etwas Gefährliches. Einen Freistoß von Philipp Schmitz entschärfte Moos (67.). Der Rest war unspektakulär und wenig zusammenhängend. „Heute hätten wir gegen jede andere Mannschaft verloren. Mit einer guten Leistung wäre es für den Gegner heute böse geworden“, beschrieb Kossmann, der für die kommenden beiden Partien gegen den Ahrweiler BC und die SG 2000 Mülheim-Kärlich eine deutliche Leistungssteigerung einfordert.

SG 99 Andernach – SG Arzfeld/Daleiden 4:1 (4:1)

Andernach: Koch – P. Schmitz, L. Schmitz, Wilbert (81. Lochner) – de Abreu (74. Dshabrailow), Neunheuser, Reintges (63. L. Wingenbach), Saftig (58. Herbst) – Dolon – Borger, Esten (74. M. Wingenbach).

Arzfeld: Moos – J. Kockelmann (46. N. Kockelmann), Lempges, Morgens, Propson – Juchmes (86. Lunkes), Mayers – Ewen, Bah (86. Töx) – M. Schmitz, Bisschops (86. Klar).

Schiedsrichter: Gregor Loosen (Treis-Karden).

Zuschauer: 200.

Tore: 1:0 Filip Reintges (3.), 2:0 Gian Luca Dolon (29.), 3:0 Tim Esten (31.), 3:1 Musa Bah (33.), 4:1 Mike Borger (45.+2).