2:0-Heimsieg für die SG 99 Andernach verschärft kritische Kirchberger Situation Daniel Fischer 19.09.2026, 18:38 Uhr

i Die SG 99 Andernach (in Weiß) zeigte zwar nicht ihre beste Leistung, gewann aber gegen die personelle gebeutelten Kirchberger mit 2:0. Jörg Niebergall

Manchmal reicht auch eine mäßige bis dürftige Leistung zum Sieg: So wie bei der SG 99 Andernach in der Rheinlandliga daheim gegen einen gebeutelten TuS Kirchberg.

Im vierten Anlauf hat es für die SG 99 Andernach mit dem ersten Heimsieg der Saison geklappt. Zum Abschluss der englischen Woche in der Fußball-Rheinlandliga schlugen die Bäckerjungen trotz mäßiger Leistung personell arg gebeutelte Gäste aus Kirchberg mit 2:0 (1:0), die Hunsrücker mussten ihre fünfte Pleite in Serie hinnehmen.







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