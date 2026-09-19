Manchmal reicht auch eine mäßige bis dürftige Leistung zum Sieg: So wie bei der SG 99 Andernach in der Rheinlandliga daheim gegen einen gebeutelten TuS Kirchberg.
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Im vierten Anlauf hat es für die SG 99 Andernach mit dem ersten Heimsieg der Saison geklappt. Zum Abschluss der englischen Woche in der Fußball-Rheinlandliga schlugen die Bäckerjungen trotz mäßiger Leistung personell arg gebeutelte Gäste aus Kirchberg mit 2:0 (1:0), die Hunsrücker mussten ihre fünfte Pleite in Serie hinnehmen.