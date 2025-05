Noch zwei Spiele, dann ist die Rheinlandliga-Saison für die SG 99 Andernach geschafft. In einer vorgezogenen Partie des 34. Spieltags trifft die Mannschaft von Trainer Kim Kossmann am Mittwochabend (20 Uhr) auf dem heimischen Kunstrasen auf die bereits als Absteiger feststehende SG Malberg. Nach zuletzt nur zwei Punkten aus den vergangenen fünf Partie will die SG um Sven Schiffers (vorn, am Ball) noch einmal durchstarten, um das selbst gesteckte Ziel von 51 Punkten zu erreichen. Dies wäre Vereinsrekord

Malberger reisen mit Achtungserfolg an

„Bei allem Respekt vor Malberg, aber unser Anspruch sollte schon sein, dass wir dieses Spiel gewinnen“, sagt Kossmann, der zuletzt mit der Leistung beim 2:3 gegen Immendorf nicht einverstanden war. Die Gäste aus Malberg konnten nach zuvor vier Niederlagen beim 1:1 im Kellerduell in Westerburg zumindest einen Achtungserfolg landen, die Elf um Trainer Florian Hammel wird sich mit Anstand aus der Rheinlandliga verabschieden wollen - ehe man sich in der Bezirksliga neu orientiert.