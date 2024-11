SG 99 empfängt Morbach Andernach setzt auf seine Heimstärke Lutz Klattenberg 14.11.2024, 12:36 Uhr

i Nach der Niederlage beim TuS Immendorf geht es für die Andernacher Fußballer (in Blau) mit dem Heimspiel gegen Morbach weiter. René Weiss

Auch wenn es für die Fußballer der SG 99 Andernach auswärts in Immendorf einmal mehr nichts zu holen gab, läuft es gut fürs Kossmann-Team, vor allem zu Hause. Der nächste Gegner kommt aus Morbach.

Auf eigenem Platz ist die SG 99 Andernach in dieser Saison der Fußball-Rheinlandliga noch ungeschlagen – und nach Möglichkeit soll das bis zur Winterpause so bleiben. Am Samstag (14 Uhr) erwartet Andernach den FV Hunsrückhöhe Morbach zum letzten Heimspiel der Hinrunde.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen