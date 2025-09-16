Mit vier Punkten gehen die SG 99 Andernach und der TuS Immendorf ins direkte Duell am Mittwoch. Der siebte Spieltag der Rheinlandliga gehört zu einer gesplitteten englischen Woche. Die Partie in Andernach ist eine von fünf, und eine sehr wichtige.

Vordergründig ist es das Duell zweier schlecht gestarteter Mannschaften in der Fußball-Rheinlandliga. Auf den zweiten Blick ist der Fall zwischen der SG 99 Andernach (Platz 14) und dem TuS Immendorf (Platz 16) aber etwas anders gelagert. Aufschluss darüber, ob die vier Punkte der Gastgeber aus der Bäckerjungenstadt anders zu bewerten sind als die vier der Gäste, gibt es am Mittwochabend ab 19.30 Uhr zum Start einer zweigeteilten englischen Woche im Verbandsoberhaus.

Andernach, das sich am Samstag beim 0:2 in Wittlich gegen den Tabellenzweiten gut verkaufte, hat in seinen sechs Spielen schon alle drei Top-Teams vor der Brust gehabt – und gegen Ahrweiler (2:5), Mülheim-Kärlich (1:3) und jetzt Wittlich verloren. SG-Coach Kim Kossmann hat daraus folgenden Schluss gezogen: „Wir haben – auch jetzt in Wittlich – bewiesen, dass wir mithalten können, aber nicht da oben hingehören. Jetzt kommen die Spiele gegen Mannschaften auf Augenhöhe, wir müssen jetzt einfach punkten.“ Einfach dreifach am besten. So wie beim 4:1 daheim gegen Arzfeld, dem einzigen Sieg bislang.

Schenk bleibt gelassen und überzeugt

Kossmann schöpft also Hoffnung aus den Auftritten zuletzt, bei Immendorf ist das nicht gerade der Fall nach einem 2:7 bei Eintracht Trier II und dem 1:3 vom Samstag daheim gegen den VfB Wissen. „Man kann das alles hin- und herrechnen“, sagt Immendorfs Trainer Marvin Schenk, „klar ist: Wir haben Spiele, die wir hätten gewinnen müssen, nicht gewonnen. Hätten wir gegen Wissen gewonnen, hätten wir sieben Punkte, dann wäre alles okay. Jetzt ist eben Druck auf dem Kessel.“ Dabei war gegen Wissen sicher mehr drin, aber die gute Anfangsphase mit Lattenschuss und verschossenem Elfmeter verpuffte, gerade der Elfmeter hätte vieles ändern können. Tat er auch, aber aus Immendorf Sicht nicht zum Guten.

Trotzdem behält Schenk die Nerven: „Auch wenn ich ein junger Trainer bin, bleibe ich eher gelassen. Wir wissen, wo die Ansatzpunkte sind, wir haben unsere Spielidee geändert in dieser Saison, aber von zehn Gegentoren hat keines mit einer Spielidee zu tun.“ Wobei man dann vermutlich die Qualitätsfrage stellen muss. „Absolut“, sagt Schenk und führt aus: „Wir sind überzeugt, dass wir dahin kommen, wo wir hin wollen. Gegen Wissen war es auch keine Qualitätsfrage. Es fehlen aber immer wieder unterschiedliche und wichtige Spieler und dadurch eine Achse, die dir Sicherheit gibt. Das kannst du aber auch nur auffangen, wenn du in der Breite die Qualität hast.“ Momentan fehlt eben noch ein Jan Knopp (Urlaub) oder seit dem 4:2 gegen Hochwald Jan Bruker, der für ein halbes Jahr in Frankreich studiert. Wichtige Akteure für den TuS. Gegen Andernach kehrt mit Marcel Pitsch wenigstens ein wichtiger Spieler zurück, Alex Ohlig hingegen fehlt gesperrt wegen seiner Ampelkarte gegen Wissen.

i Mit Marcel Pitsch (in Rot, links) kehrt bei Immendorf ein wichtiger Spieler in den Kader zurück und wird mit Lukas Claus (hinten) und Matthis Thörner (vorne) versuchen, in Andernach wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren. Jan Bruker (rechts) wird nicht dabei helfen können, er studiert für ein halbes Jahr in Frankreich und fehlte schon in den jüngsten beiden Spielen, die beide verloren gingen. Heinz-Werner Lamberz

Bei Andernach sieht es personell gut aus, Darian Dshabailow könnte nach Verletzung zurückkehren. Kossmann wird auf alle Fälle rotieren. Das hatte er schon im Vorfeld der Wittlich-Partie angekündigt, denn nun stehen mit Immendorf, in Linz und gegen Hochwald Begegnungen an, in der sich die Andernacher ganz sicher etwas ausrechnen. So könnten einige Spieler in die Startelf rutschen, die in Wittlich im Laufe der 90 Minuten reinkamen wie Alexis Weidenbach, Gian Luca Dolon, Mike Borger oder Filipp Reintges. „Das ist gut möglich“, sagt Kossmann, der sich gar nicht so die großen Gedanken um Spielidee und Taktik macht: „Wir haben uns schon zweimal auf einen Gegner vorbereitet, der dann doch anders gespielt hat, Ahrweiler zum Beispiel mit Dreierkette statt Viererkette. Wir sind zu Hause, Mittwoch, Flutlicht, unser Wohnzimmer und ein Gegner auf Augenhöhe. Es wird darum gehen, die Grundtugenden auf den Platz zu bringen.“