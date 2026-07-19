Die SG 99 Andernach ist gut drauf: Innerhalb von nur 24 Stunden gewann der Rheinlandligist zwei Tests mit 5:1, einen davon gegen den künftigen Liga-Rivalen Untermosel. Und das nach einem anstrengenden Wochenende.
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Ein anstrengendes, aber auch erfolgreiches Wochenende liegt hinter Fußball-Rheinlandligist SG 99 Andernach: Seit Freitagabend war das Team von Trainer Kim Kossmann in Oberwesel zum Trainingslager, Test eins gegen Mitte-Bezirksligist FC Emmelshausen-Karbach II endete am Samstag wie berichtet 5:1 – und Test zwei am Sonntag ebenfalls, Gegner war dabei der künftige Liga-Rivale und Bezirksliga-Mitte-Meister SV Untermosel Kobern-Gondorf.