Zweiter Test in 24 Stunden Andernach schlägt auch Liga-Rivale Untermosel mit 5:1 Mirko Bernd 19.07.2026, 17:30 Uhr

i Untermosels Trainer Tobias Wirtz, der den Aufsteiger mit Stefan Ostkamp coacht, musste mit seiner Elf ein 1:5 beim künftigen Rheinlandliga-Rivalen SG 99 Andernach einstecken. Jörg Niebergall

Die SG 99 Andernach ist gut drauf: Innerhalb von nur 24 Stunden gewann der Rheinlandligist zwei Tests mit 5:1, einen davon gegen den künftigen Liga-Rivalen Untermosel. Und das nach einem anstrengenden Wochenende.

Ein anstrengendes, aber auch erfolgreiches Wochenende liegt hinter Fußball-Rheinlandligist SG 99 Andernach: Seit Freitagabend war das Team von Trainer Kim Kossmann in Oberwesel zum Trainingslager, Test eins gegen Mitte-Bezirksligist FC Emmelshausen-Karbach II endete am Samstag wie berichtet 5:1 – und Test zwei am Sonntag ebenfalls, Gegner war dabei der künftige Liga-Rivale und Bezirksliga-Mitte-Meister SV Untermosel Kobern-Gondorf.







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