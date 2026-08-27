Malberg feiert trotz Unterzahl
Andernach muss sich Aufsteiger mit 2:3 geschlagen geben
Malberger Jubel: Sebastian Rosbach (in Rot) erzielt hier das Tor zum 3:2 seiner SG in Andernach, es waren die ersten Punkte für
Malberger Jubel: Sebastian Rosbach (in Rot) erzielt hier das Tor zum 3:2 seiner SG in Andernach, es waren die ersten Punkte für Aufsteiger Malberg, die Gastgeber waren am Boden zerstört.
René Weiss

Die SG 99 Andernach hätte gerne vorgelegt und es sich mit sieben Punkten in der Rheinlandliga-Tabelle gemütlich gemacht. Aber daraus wurde nichts beim 2:3 gegen die SG Malberg, die ihre ersten Punkte holte in einer nickligen Partie.

Lesezeit 3 Minuten
Die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen ist in ihrem vierten Spiel nach dem Aufstieg in der Fußball-Rheinlandliga angekommen. Die Rot-Weißen gewannen in einer vorgezogenen Partie mit 3:2 (2:2) bei der SG 99 Andernach und schoben sich bis auf einen Zähler an ihren Gegner heran.
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