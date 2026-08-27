Die SG 99 Andernach hätte gerne vorgelegt und es sich mit sieben Punkten in der Rheinlandliga-Tabelle gemütlich gemacht. Aber daraus wurde nichts beim 2:3 gegen die SG Malberg, die ihre ersten Punkte holte in einer nickligen Partie.
Lesezeit 3 Minuten
Die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen ist in ihrem vierten Spiel nach dem Aufstieg in der Fußball-Rheinlandliga angekommen. Die Rot-Weißen gewannen in einer vorgezogenen Partie mit 3:2 (2:2) bei der SG 99 Andernach und schoben sich bis auf einen Zähler an ihren Gegner heran.