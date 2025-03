Andernach ist im Tor gut aufgestellt

Bevor es für die SG 99 Andernach am Sonntag (14.30 Uhr) zum TuS Schweich geht, hat der Fußball-Rheinlandligist eine Sorge weniger: Für die neue Saison hat Torwart Jannis Koch seine Zusage gegeben, er kehrt aus Bad Bodendorf nach Andernach zurück. „Er hatte ja schon in der Jugend und anschließend bei uns auch in der Rheinlandliga-Mannschaft gespielt, ehe er zuletzt etwas kürzer getreten hatte“, berichtet SG-Trainer Kim Kossmann, „wir sind froh, dass wir ihn für uns gewinnen konnten.“

Keine feste Nummer eins

Mit Koch da ist er sicher, ist der Kader nun auf der Torwartposition gut aufgestellt, auch dem möglichen Konkurrenzkampf blickt er gelassen entgegen. „Wir haben, glaube ich, seit fünf Jahren keine Nummer eins mehr“, sagt Kossmann, „ich bin eher ein Fan davon, zwei gute Torleute zu haben. Stand jetzt haben wir sogar drei“, so der Coach weiter. Mit Dominik Klein stehen noch Gespräche aus, zuletzt stand Jordy Bolz zwischen den Pfosten, der bereits für die kommende Saison zugesagt hat.

50 Punkte sind das große Ziel

Doch zunächst steht das Tagesgeschäft an, in Schweich wollen die Andernacher den Schwung aus dem 3:0 gegen Schneifel mitnehmen. Dem Vernehmen nach haben alle Akteure die Karnevalstage gut überstanden, die SG 99 ist voller Tatendrang. „Es gibt keinen Grund, uns auf unseren 36 Punkten auszuruhen“, sagt Kossmann. Im Gegenteil. „Wir haben nichts zu verschenken und wollen uns ja nicht einfach nur in den Bus setzen und einen Ausflug machen.“ Darüber hinaus, das stellt er in diesen Tagen immer wieder heraus, sollen Zug um Zug junge Akteure ihre Spielzeit bekommen, um die Mannschaft insgesamt nach vorn zu bringen. Und wer weiß, vielleicht wird es ja auch sogar eine geschichtsträchtige Saison. Nach Kossmanns Recherchen liegt die beste Punktzahl der SG 99 in der Rheinlandliga bislang bei 50, „das wollen wir übertreffen.“ Dann müssten noch 15 Punkte in 13 Spielen her, kein utopisches Ziel.