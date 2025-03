Es ist das Duell zweier Teams, die in der Fußball-Rheinlandliga zuletzt nicht mit Erfolgserlebnissen gesegnet waren: Während die SG 99 Andernach in den vergangenen beiden Partien als Verlierer vom Platz ging und dabei insgesamt elf Gegentore hinnehmen musste, liest sich die Bilanz des VfB Wissen noch bescheidener. Die Mannschaft von Trainer Dirk Spornhauer wartet im neuen Jahr nach wie vor auf einen Sieg, aus den ersten sechs Partien gab’s gerade einmal zwei Punkte.

Duo soll die Lücke im Angriff schließen

Immerhin: Bei den Gastgebern gibt es vor der Partie am Samstag gute Nachrichten: Nachdem Top-Torjäger Nils Wambach die Andernacher bekanntlich in Richtung FV Engers verlässt, wechselt Mike Borger gewissermaßen im Tausch auf die andere Rheinseite zur SG 99. „Ich habe gehört, dass er gern wechseln möchte“, freut sich Andernachs Trainer Kim Kossmann über den Neuzugang in der kommenden Saison. Mit ausschlaggebend, dass der 20-Jährige ab Sommer bei den „Bäckerjungen“ aktiv sein wird, war womöglich auch die Tatsache, „dass er ein paar Freunde in der Mannschaft hat, mit denen er zusammenspielen möchte“, berichtet der Coach. Kossmann ist sicher, dass Borger eine „super Verstärkung“ für die Andernacher sein wird, er soll zusammen mit Tim Esten (kommt im Sommer aus Oberzissen) für jene Tore sorgen, die Wambach erzielt hat.

Chronische Personalnot in Wissen

Einen treffsicheren Stürmer könnten sie auch in Wissen gut gebrauchen, Trainer Spornhauer macht nicht zuletzt an den Personalnöten in der Offensive einen Grund für die Ergebniskrise der vergangenen Wochen aus. Daniel Reichert zum Beispiel war gerade erst genesen, ehe er sich an der Hand verletzte, Spornhauer hat auch festgestellt, dass Außenstürmer Til Cordes die Leichtigkeit fehlt, die er noch vor der Winterpause an den Tag gelegt hatte. „Es sind immer wieder drei, vier, fünf Leute, die uns fehlen, wir müssen immer wieder umstellen“, erklärt der VfB-Trainer, „das hängt uns einfach ein bisschen nach“. Zumindest zwei der sechs Spiele hätte seine Elf trotz der Nöte gewinnen können, „dann würde die Lage ganz anders aussehen.“

Doch das ist der Konjunktiv, in der Realität finden sich in Wissen derzeit nur zehn bis zwölf Spieler zum Training ein, weshalb auch ein paar Akteure aus der zweiten Mannschaft unter der Woche die Gruppe ergänzen. „Mit ihnen kommt auch ein bisschen der Spaß zurück“, sagt der Trainer – und Spaß kann ja auch im Fußball nie schaden.

Wir haben das Hinspiel nicht vergessen.

SG 99-Trainer Kim Kossmann will das 0:2 in Wissen wettmachen.

Bleibt die Frage, ob die Wissener die Gastgeber nach deren beiden Klatschen in einem guten Moment erwischen. Glaubt man Andernachs Kossmann, wird dies nicht der Fall sein. „Wir haben uns am Montag noch einmal zusammen gesetzt und uns fest vorgenommen, die Saison nicht einfach austrudeln zu lassen“, sagt er. „Auch wenn wir jetzt schon 42 Punkte haben“. Kossmanns Ziel bleiben die 51 Zähler, was einen Vereinsrekord in der Rheinlandliga bedeuten würde. Und dann ist da ja noch das Hinspiel, als es beim 2:0 für den VfB Wissen an der Sieg hoch herging. Kossmann: „Das haben wir nicht vergessen, wir wollen das Ganze wettmachen.“