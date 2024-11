SG 99 beim FSV Trier-Tarforst Andernach hat die 30-Punkte-Marke im Visier Lutz Klattenberg 28.11.2024, 12:50 Uhr

i Fest in den Händen hält der Andernacher Torwart Luca Jordi Bolz den Ball. Allerdings lief es in der SG 99-Defensive zuletzt nicht gut, letztmals ohne Gegentreffer blieb Andernach vor sechs Wochen gegen die SG Vordereifel, danach kassierte Andernach in vier Spielen 16 Treffer – beim FSV Trier-Tarforst soll es nun vor allem defensiv wieder besser werden. René Weiss

Noch drei Spiele haben die Andernacher Fußballer bis zur Winterpause - und dabei ein ganz besonderes Ziel im Visier.

Mit einer englischen Woche beschließt die SG 99 Andernach ihr Jahr in der Fußball-Rheinlandliga. Am heutigen Freitagabend gastieren die Andernacher zum Rückrundenauftakt beim FSV Trier-Tarforst. Am kommenden Mittwoch (20 Uhr) kommt es zum Nachholspiel bei der SG Malberg/Rosenheim, diese Partie fiel nach Wintereinbruch vor einer Woche aus.

