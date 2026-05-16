3:1-Sieg für die SG 99
Andernach gewinnt Spiel um goldene Ananas in Wirges
Wirges' Ronaldo Kröber (blau-weißes Trikot) brachte seine Farben bereits nach zwei Minuten in Führung, doch die hatte gerade ein
Wirges' Ronaldo Kröber (blau-weißes Trikot) brachte seine Farben bereits nach zwei Minuten in Führung, doch die hatte gerade einmal zwei Minuten Bestand, dann schlugen die Gäste aus Andernach zu - und gewannen am Ende 3:1.
Andreas Hergenhahn

Verdient, unverdient? Dazu hatte Wirges’ Trainer Sven Baldus nach der 1:3-Niederlage seiner EGC gegen die SG 99 Andernach eine klare Meinung, sah sein Team auf Augenhöhe. Doch das scheiterte immer wieder am gegnerischen Schlussmann Jannis Koch. 

Lesezeit 3 Minuten
In der Fußball-Rheinlandliga traf die Spvgg EGC Wirges in ihrem letzten Saisonspiel vor heimischem Publikum auf die SG 99 Andernach – und gingen als Verlierer vom Platz: Am Ende hieß es 1:3 aus Sicht der Gastgeber. Da beide Teams weder mit dem Abstieg noch mit der Meisterschaft zu tun haben, ging es nur noch um die Ehre.

Ressort und Schlagwörter

RheinlandligaSport
Samstag & Montag
Neues aus der Rheinlandliga

Noch mehr Fußball: Spielberichte und weitere Neuigkeiten aus der Rheinlandliga gibt es immer samstags und montags bis 6 Uhr.

Newsletter abonnieren