Verdient, unverdient? Dazu hatte Wirges’ Trainer Sven Baldus nach der 1:3-Niederlage seiner EGC gegen die SG 99 Andernach eine klare Meinung, sah sein Team auf Augenhöhe. Doch das scheiterte immer wieder am gegnerischen Schlussmann Jannis Koch.

In der Fußball-Rheinlandliga traf die Spvgg EGC Wirges in ihrem letzten Saisonspiel vor heimischem Publikum auf die SG 99 Andernach – und gingen als Verlierer vom Platz: Am Ende hieß es 1:3 aus Sicht der Gastgeber.

Da beide Teams weder mit dem Abstieg noch mit der Meisterschaft zu tun haben, ging es nur noch um die Ehre.