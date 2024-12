SG 99 verliert in Trier 0:3 Andernach geht so langsam die Luft aus Lutz Klattenberg 01.12.2024, 16:31 Uhr

i Ohne Erfolg ist die SG 99 Andernach aus Trier-Tarforst zurückgekehrt. Adobe Stock/Verein/Svenja Wolf

Ob in Wissen, Mülheim-Kärlich oder Trier. Spiele in der Fußball-Rheinlandliga an Freitagabenden liegen der SG 99 Andernach derzeit wirklich nicht. Die Mannschaft von Trainer Kim Kossmann unterlag bei frostigen Temperaturen beim FSV Trier-Tarforst nach schwacher erster Halbzeit mit 0:3 (0:3).

