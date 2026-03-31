Bad Bodendorfs Kapitän kommt Andernach gegen Trier II riecht wieder nach Torfestival Mirko Bernd 31.03.2026, 08:00 Uhr

i Ab Sommer wird Leo Welter (in Blau) das Trikot der SG 99 Andernach tragen, der Kapitän des SC Bad Bodendorf hat sich zum Wechsel in die Bäckerjungenstadt entschieden. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Ob es wieder elf Tore werden wie in Zerf, sei mal dahingestellt. Aber null werden es sicherlich nicht, glaubt Andernachs Trainer Kim Kossmann vor dem vorgezogenen Rheinlandliga-Heimspiel gegen Eintracht Trier II.

Das verrückte 7:4 mit einem Halbzeitstand von 4:4 der SG 99 Andernach bei der SG Hochwald hat sich gerade einmal gesetzt, da steht für die „Bäckerjungen“ in der Fußball-Rheinlandliga ein Heimspiel an, das wieder nach Torfestival riecht. Eintracht Trier II ist am Mittwoch um 20 Uhr in Andernach zu Gast, der Tabellenvierte kommt mit der Empfehlung von 72 geschossenen Toren zum Sechsten.







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