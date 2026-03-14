2:1-Sieg gegen Wittlich Andernach bringt auch zweites Spitzenteam zum Fallen Klaus Reimann 14.03.2026, 18:45 Uhr

i Nein, diese Szene war nicht sinnbildlich für das Spiel zwischen der SG 99 Andernach und dem SV Rot-Weiss Wittlich. Denn am Ende blieben die Gastgeber (weiße Trikots) standhaft und besiegten den Co-Spitzenreiter mit 2:1. Jörg Niebergall

Kim Kossmann hatte schon unter der Woche eine Vorahnung – und die sollte sich bewahrheiten. Seine SG 99 Andernach besiegte Co-Spitzenreiter Rot-Weiss Wittlich. Auch den ABC hatten die Bäckerjungen vor dem Winter besiegt.

Die äußeren Bedingungen waren alles andere als einladend beim Rheinlandligaspiel zwischen der SG 99 Andernach und dem SV Rot-Weiss Wittlich. 5 Grad, ein böiger Wind und immer wieder Regenschauer – ein Wetter, bei dem man eigentlich keinen Hund vor die Tür schickt.







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