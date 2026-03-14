2:1-Sieg gegen Wittlich
Andernach bringt auch zweites Spitzenteam zum Fallen
Nein, diese Szene war nicht sinnbildlich für das Spiel zwischen der SG 99 Andernach und dem SV Rot-Weiss Wittlich. Denn am Ende
Nein, diese Szene war nicht sinnbildlich für das Spiel zwischen der SG 99 Andernach und dem SV Rot-Weiss Wittlich. Denn am Ende blieben die Gastgeber (weiße Trikots) standhaft und besiegten den Co-Spitzenreiter mit 2:1.
Jörg Niebergall

Kim Kossmann hatte schon unter der Woche eine Vorahnung – und die sollte sich bewahrheiten. Seine SG 99 Andernach besiegte Co-Spitzenreiter Rot-Weiss Wittlich. Auch den ABC hatten die Bäckerjungen vor dem Winter besiegt.

Lesezeit 3 Minuten
Die äußeren Bedingungen waren alles andere als einladend beim Rheinlandligaspiel zwischen der SG 99 Andernach und dem SV Rot-Weiss Wittlich. 5 Grad, ein böiger Wind und immer wieder Regenschauer – ein Wetter, bei dem man eigentlich keinen Hund vor die Tür schickt.

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