Kim Kossmann hatte schon unter der Woche eine Vorahnung – und die sollte sich bewahrheiten. Seine SG 99 Andernach besiegte Co-Spitzenreiter Rot-Weiss Wittlich. Auch den ABC hatten die Bäckerjungen vor dem Winter besiegt.
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Die äußeren Bedingungen waren alles andere als einladend beim Rheinlandligaspiel zwischen der SG 99 Andernach und dem SV Rot-Weiss Wittlich. 5 Grad, ein böiger Wind und immer wieder Regenschauer – ein Wetter, bei dem man eigentlich keinen Hund vor die Tür schickt.