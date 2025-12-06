Verdientes 3:1 gegen Primus Andernach bezwingt ABC und würde gern weitermachen Werner Wegendt 06.12.2025, 21:42 Uhr

i Wo ist der Ball? So brenzlig wie in dieser Situation wurde es im Andernacher Strafraum vor allem zu Beginn der zweiten Hälfte, als der ABC auf den Ausgleich drückte. Der gelang nicht, stattdessen erzielten die Bäckerjungen das 3:1 und zwangen den ABC in die Knie. Jörg Niebergall

Die SG 99 Andernach bezwang Tabellenführer Ahrweiler BC mit 3:1 und feierte den vierten Sieg in Folge. Doppeltorschütze Gian Luca Dolon entschied das Derby und sorgte mit dafür, dass SG-99-Trainer Kim Kossmann eigentlich keine Winterpause will.

„Das einzig Negative ist, dass jetzt die Winterpause kommt“, sagte ein sichtlich zufriedener Kim Kossmann, Trainer der SG 99 Andernach, nach dem 3:1-Sieg seines Teams im Rhein-Ahr-Derby gegen Tabellenführer Ahrweiler BC, und damit dem vierten Sieg in der Rheinlandliga in Folge.







Artikel teilen

Artikel teilen