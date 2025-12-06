Andernach bezwingt ABC und würde gern weitermachen

Die SG 99 Andernach bezwang Tabellenführer Ahrweiler BC mit 3:1 und feierte den vierten Sieg in Folge. Doppeltorschütze Gian Luca Dolon entschied das Derby und sorgte mit dafür, dass SG-99-Trainer Kim Kossmann eigentlich keine Winterpause will.
„Das einzig Negative ist, dass jetzt die Winterpause kommt“, sagte ein sichtlich zufriedener Kim Kossmann, Trainer der SG 99 Andernach, nach dem 3:1-Sieg seines Teams im Rhein-Ahr-Derby gegen Tabellenführer Ahrweiler BC, und damit dem vierten Sieg in der Rheinlandliga in Folge.