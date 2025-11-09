Almir Porca schnürt gegen Linz den nächsten Viererpack 

Es waren die Treffer 18, 19, 20 und 21 für Almir Porca. Der Stürmer des Ahrweiler BC schoss damit den VfB Linz praktisch im Alleingang ab – das Aufeinandertreffen in der Liga entschieden die Hausherren dieses Mal souverän mit 5:1 für sich.
Beim zweiten Mal läuft’s oft leichter. Diese Erfahrung hatte Fußball-Rheinlandligist Ahrweiler BC bereits mit Mülheim-Kärlich gemacht – und nun auch mit dem VfB Linz. Vier Tage nach dem 3:2-Sieg im Rheinlandpokal-Achtelfinale gab es nun ein 5:1 (4:1) in der Liga, der ABC bleibt mit Wittlich (3:1 in Laubach) punktgleich (beide 38) vorne.