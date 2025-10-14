Den Titel „Spieler des Spieltags“ hat sich dieses Mal einer gesichert, den viele sowieso für den komplettesten Fußballer der Rheinlandliga halten: Almir Porca vom Ahrweiler BC. Er hat nun seine Tore 12 und 13 erzielt, aber um die geht es nicht nur.
Dass sein Gesicht einmal auf der Grafik zu unserem „Spieler des Spieltags“ in der Fußball-Rheinlandliga auftauchen würde, war klar. Vielleicht sogar klarer als die berühmte Kloßbrühe. Die Frage war nur: wann? Die Antwort: heute. Die Rede ist von Almir Porca, der mit seinem Doppelpack beim 2:0 des Ahrweiler BC gegen den SV Laubach nun die Torjägerliste im Verbandsoberhaus anführt mit 13 Treffern.