Spieler des Spieltags Almir-Mike Porca-Borger: 47 + 25 = 72 x Torinstinkt pur Mirko Bernd 26.05.2026, 06:30 Uhr

i Die beiden Spieler des letzten Spieltags sind die besten Torjäger der elf RZ-Klubs - und zwar Almir Porca vom Ahrweiler BC und Mike Borger von der SG 99 Andernach. Mirko Bernd. Elias Yusuf/René Weiss

Die Saison in der Rheinlandliga ist zu Ende, damit pausiert auch unsere Serie „Spieler des Spieltags“. Wir haben aber noch einen beziehungsweise zwei zum Abschluss, die öfter jubelten als alle anderen Torjäger der elf RZ-Klubs.

Der letzte Spieltag der Fußball-Rheinlandliga war einer, bei dem die Würfel schon gefallen waren auf den Plätzen der Region, auch bei den elf Teams, die aus unserem Verbreitungsgebiet stammen. Insofern war es nicht einfach, einen Spieler des Spieltags auszuwählen.







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