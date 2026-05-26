Die Saison in der Rheinlandliga ist zu Ende, damit pausiert auch unsere Serie „Spieler des Spieltags“. Wir haben aber noch einen beziehungsweise zwei zum Abschluss, die öfter jubelten als alle anderen Torjäger der elf RZ-Klubs.
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Der letzte Spieltag der Fußball-Rheinlandliga war einer, bei dem die Würfel schon gefallen waren auf den Plätzen der Region, auch bei den elf Teams, die aus unserem Verbreitungsgebiet stammen. Insofern war es nicht einfach, einen Spieler des Spieltags auszuwählen.