Für die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod ist das Abenteuer Rheinlandliga nach einer Spielzeit schon wieder beendet. Auf Dauer gesehen, fehlte einfach die Qualität, um sich in der obersten Verbandsklasse halten zu können. Am letzten Spieltag zog sich die Mannschaft von Trainer Christian Hartmann gegen den Tabellenvierten Ahrweiler BC trotz der 1:4 (0:1)-Niederlage aber ordentlich aus der Affäre. Dabei musste Hartmann, der nach der Winterpause von Oliver Meuer übernommen hatte, auf einige Spieler verzichten.

Kein Spaziergang für Ahrweiler

Gästecoach Julian Feit, der in der neuen Runde mit Paul Bermel zum frischgebackenen Rheinland-Pokalsieger FV Engers wechselt, hatte seine Jungs auf die Partie auf dem Gemündener Rasen eingeschworen: „Wir wollen uns hier noch einmal zeigen und drei Punkte holen.“ Einfach wurde es für die Gäste aber nicht. Die Westerburger hatten sich gut auf den Gegner eingestellt. Nach einer Viertelstunde waren noch keine klaren Abschlüsse sichtbar. Der Neuling aus dem Westerwald konzentrierte sich primär darauf, den eigenen Kasten sauber zu halten und agierte hinten ausgesprochen aufmerksam.

Obwohl schon früh mit Julian Gläser und Lars-Hendrik Jung zwei weitere Akteure verletzt ausgetauscht werden mussten, blieb die Heimelf in der Defensive kompakt. Auch die Gäste ließen sich angesichts der schwierigen Platzverhältnisse hinten auf keine Spielchen ein und sorgten für klare Verhältnisse. Nach vorne agierte der ABC zu sehr mit langen Bällen in die Tiefe, welche die Viererkette der SG vor keine allzu großen Probleme stellte.

„Wir hatten uns für die zweite Halbzeit viel vorgenommen. Dann war es erneut ein Standard, der uns sofort den Stecker gezogen hat. Dieses Manko begleitet uns schon über die ganze Saison.“

Christian Hartmann, Trainer SG Westerburg

Die sporadischen Vorstöße der Gastgeber waren durchaus gefährlich. Jan Lucca Schneiders Schuss wurde abgefälscht (32.). Die daraus resultierende Ecke von David Gläser konnte Julian Jung per Kopfball nicht verwerten. Danach deutete die zweitbeste Rückrundenelf aus Ahrweiler ihre Gefährlichkeit an. Auf Freistoß von Paul Bermel stand Kevin Wetschorek völlig blank. SG-Keeper Niklas Leukel hielt seine Elf im Spiel (35.). Waren die Torgaranten des ABC bis dahin völlig zugedeckt, traten sie nun verstärkt in Erscheinung. Auf Ablage von Almir Porca ging der Abschluss von Leon Waldminghaus abgefälscht ins Toraus (43.). Die anschließende Ecke passte zum 0:1. Christian Scheu hatte den ruhenden Ball von Nam-Ju Lee unhaltbar eingeköpft (44.).

„Wir hatten uns für die zweite Halbzeit viel vorgenommen. Dann war es erneut ein Standard, der uns sofort den Stecker gezogen hat. Dieses Manko begleitet uns schon über die ganze Saison“, war Hartmann auf Westerburger Seite mit dem Abwehrverhalten nicht zufrieden. Kevin Wetschorek hatte die Kugel als zweiten Ball humorlos zum 0:2 in die Maschen geballert (47.). Zwei Gegentore kurz vor und nach der Halbzeit – da waren die Hausherren doch ziemlich geknickt. Die Gäste hingegen trumpften jetzt im Stile einer Spitzenmannschaft auf und Porca ließ sich nach einem Stellungsfehler in der SG-Abwehr das 0:3 nicht entgehen (53.).

Erste Abgänge und Zugänge sind schon fix

Während der ABC seiner Favoritenrolle zwischenzeitlich gerecht geworden war, blieb es beim Tabellenvorletzten aus dem Westerwald zunächst weiter bei den Bemühungen. Die Angriffe wurden einfach nicht sauber zu Ende gespielt. Porca machte dann beim späteren Sieger mit seinem 28. Saisontor den Sack endgültig zu (74.). Der Kopfball des Torjägers auf Ecke Bermel passte zum 0:4. „Der dritte Treffer nach einem Standard. Das darf einfach nicht passieren. Aus dem Spiel heraus haben wir kaum etwas zugelassen“, war der Hartmanns Ärger nachvollziehbar. Doch auch für seine Elf gab es noch etwas zu bejubeln. Kapitän David Gläser hatte in Tornähe noch einen Haken geschlagen und mit Übersicht zum 1:4 verkürzt (75.).

„Die langen Bälle kamen anfangs nicht an. Zudem hatten wir zu große Abstände. In der ersten Viertelstunde der zweiten Halbzeit haben wir dann gezeigt, was wir können. In diesem Jahr haben wir 12 von 15 Spielen gewonnen“, kann sich die Bilanz bei Ahrweilers Julian Veit sehen lassen. Nach den Abgängen von Matthias Wengenroth (Eintracht Mendig), Paul Reichelt (TuS Montabaur) und Louis Klöckner (SG Herschbach) habe sich auch Jan Lucca Schneider mit unbekanntem Zeil abgemeldet. Mit den Zugängen von Leonard Ries (JFV Wolfstein) und Pascal Bastendorf (U19 TSV Steinbach) „treiben wir den Verjüngungskurs voran. Auch Jan Ebers und Luca Heep werden aus der Zweiten aufrücken", nimmt Christian Hartmann die in der Rheinlandliga gesammelten Erfahrungen gerne mit in die neue Saison.

SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod - BC Ahrweiler 1:4 (0:1)

SG Westerburg: Leukel (85. S. Jung) - Klöckner (60. A. Ebers), J. Jung, L.-H. Jung (25. Holzhäuser), Schneider - Wengenroth, J. Gläser (17. Werner) - Reichelt, Kudrenko (82. J. Ebers) - Schnabel, D. Gläser.

BC Ahrweiler: Weidner - Schuh Abranches (68. Voloshchuk), Bermel, Wetschorek (85. Könez), Scheu - Fichtl - Marx (85. Thaqi), Lee (77. Haj Mohamed), Habscheid (85. Werner), Waldminghaus - Porca.

Schiedsrichter: Erhan Gümüs (Siershahn).

Zuschauer: 110.

Tore: 0:1 Christian Scheu (44.), 0:2 Kevin Wetschorek (47.) 0:3, 0:4 Almir Porca (53., 74.), 1:4 David Gläser (75.).