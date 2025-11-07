Zweites Duell in fünf Tagen Ahrweiler und Linz sehen sich schon sehr schnell wieder 07.11.2025, 14:20 Uhr

i Am Mittwoch war Ahrweiler (hier in Grau mit Almir Porca und verdeckt Mo Saed, hinten Nam-Ju Lee) knapp obenauf im Apollinarisstadion gegen den VfB Linz um Moritz Rott (links) und Meris Siljkovic, der ABC gewann im Rheinlandpokal mit 3:2 nach Verlängerung. Am Sonntag um 14.30 Uhr treffen sie sich in der Liga an gleicher Stelle wieder, Rott wird dann nicht dabei sein, er zog sich in der 100. Minute am Mittwoch eine Muskelverletzung zu. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Wer hat mehr Körner nach den 120 Minuten vom Mittwoch? Der Ahrweiler BC und der VfB Linz treffen sich am Sonntag in der Rheinlandliga an gleicher Stelle wieder, wo sie sich im Rheinlandpokal bekämpften. Am Mittwoch mit dem besseren Ende für den ABC.

Am Mittwoch standen sie sich 120 Minuten lang im Rheinlandpokal gegenüber, am Sonntag treffen sie sich für neue 90 Minuten in der Fußball-Rheinlandliga an gleicher Stelle wieder. Der Ahrweiler BC, der das spannende Pokalduell knapp mit 3:2 für sich entschied, wird wieder der Favorit im heimischen Apollinarisstadion gegen den VfB Linz sein.







