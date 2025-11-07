Ahrweiler und Linz sehen sich schon sehr schnell wieder

Wer hat mehr Körner nach den 120 Minuten vom Mittwoch? Der Ahrweiler BC und der VfB Linz treffen sich am Sonntag in der Rheinlandliga an gleicher Stelle wieder, wo sie sich im Rheinlandpokal bekämpften. Am Mittwoch mit dem besseren Ende für den ABC.
Lesezeit 2 Minuten
Am Mittwoch standen sie sich 120 Minuten lang im Rheinlandpokal gegenüber, am Sonntag treffen sie sich für neue 90 Minuten in der Fußball-Rheinlandliga an gleicher Stelle wieder. Der Ahrweiler BC, der das spannende Pokalduell knapp mit 3:2 für sich entschied, wird wieder der Favorit im heimischen Apollinarisstadion gegen den VfB Linz sein.