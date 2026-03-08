5:2 ist viel zu deutlich Ahrweiler müht sich gegen Mendig zum Sieg Stefan Kieffer 08.03.2026, 20:27 Uhr

i Mit einem Doppelpack zum 3:2 und 4:2 brachte Ahrweilers Thomas Idel (rotes Trikot) seine Mannschaft gegen den SV Eintracht Mendig (hier mit Alexej Eberhardt) auf die Siegerstraße. Am Ende stand ein deutlicher 5:2-Sieg, der den Spielverlauf nicht unbedingt widerspiegelte. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

5:2 – das klingt viel deutlicher, als es war. Denn der Ahrweiler BC tat sich gegen abstiegsbedrohte Mendiger richtig schwer, stellte erst in der Schlussphase der Partie die Weichen auf Sieg und auf Verteidigung von Rang eins.

Im Dreikampf an der Tabellenspitze der Fußball-Rheinlandliga hat der Ahrweiler BC ein Tor, das allerdings in der Endabrechnung keine Rolle spielen wird, gutgemacht. Nach dem 5:2 (1:1) gegen den SV Eintracht Mendig liegt der Tabellenführer nun zwei Treffer vor den Wittlichern (3:1 gegen Wissen) und weiter einen Punkt vor der SG Schneifel, die in Rübenach 1:0 gewann.







Artikel teilen

Artikel teilen