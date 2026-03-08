5:2 – das klingt viel deutlicher, als es war. Denn der Ahrweiler BC tat sich gegen abstiegsbedrohte Mendiger richtig schwer, stellte erst in der Schlussphase der Partie die Weichen auf Sieg und auf Verteidigung von Rang eins.
Im Dreikampf an der Tabellenspitze der Fußball-Rheinlandliga hat der Ahrweiler BC ein Tor, das allerdings in der Endabrechnung keine Rolle spielen wird, gutgemacht. Nach dem 5:2 (1:1) gegen den SV Eintracht Mendig liegt der Tabellenführer nun zwei Treffer vor den Wittlichern (3:1 gegen Wissen) und weiter einen Punkt vor der SG Schneifel, die in Rübenach 1:0 gewann.