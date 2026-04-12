Der SV Laubach war noch ungeschlagen in diesem Jahr. Bis der Rheinlandliga-Spitzenreiter Ahrweiler BC kam. Und das änderte. Mit 3:0 gewann der ABC – allerdings bei stark ersatzgeschwächten Laubachern.
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Nichts zu holen gegen den Klassenprimus: In der Fußball-Rheinlandliga unterlag der bis dato in 2026 noch ungeschlagene SV Laubach dem Spitzenreiter Ahrweiler BC – auch in der Höhe verdient – mit 0:3 (0:1). Ahrweiler untermauerte damit seine Position, hat nun 70 Punkte und mit 102 Treffern die Hundertergrenze – ähnlich wie der FC Bayern München in der Bundesliga – geknackt.