Laubach verliert erstmals 2026
Ahrweiler knackt die 100-Tore-Marke wie der FC Bayern
Es war gut was los vor dem Tor von Laubachs Keeper Jonas Landen (in Grün). Der musste am Ende dreimal hinter sich greifen, Ahrwe
Es war gut was los vor dem Tor von Laubachs Keeper Jonas Landen (in Grün). Der musste am Ende dreimal hinter sich greifen, Ahrweiler um Spielertrainer Markus Pazurek (in Grau, ganz hinten) siegte 3:0, Pazurek gelang dabei der 100. Saisontreffer des ABC zum 1:0.
Sascha Wetzlar

Der SV Laubach war noch ungeschlagen in diesem Jahr. Bis der Rheinlandliga-Spitzenreiter Ahrweiler BC kam. Und das änderte. Mit 3:0 gewann der ABC – allerdings bei stark ersatzgeschwächten Laubachern.

Lesezeit 3 Minuten
Nichts zu holen gegen den Klassenprimus: In der Fußball-Rheinlandliga unterlag der bis dato in 2026 noch ungeschlagene SV Laubach dem Spitzenreiter Ahrweiler BC – auch in der Höhe verdient – mit 0:3 (0:1). Ahrweiler untermauerte damit seine Position, hat nun 70 Punkte und mit 102 Treffern die Hundertergrenze – ähnlich wie der FC Bayern München in der Bundesliga – geknackt.

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