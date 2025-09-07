Die letzte Begegnung zwischen Mendig und Ahrweiler endete in der Rheinlandliga im April 2022 9:1 für den ABC. So klar war es dieses Mal längst nicht, souverän gewann Ahrweiler das Rhein/Ahr-Derby dennoch.

Der Ahrweiler BC ist am fünften Spieltag der Fußball-Rheinlandliga seiner Favoritenrolle beim stark gestarteten Aufsteiger SV Eintracht Mendig gerecht geworden und hat dank eines verdienten 3:0 (2:0)-Auswärtssieges die Tabellenführung übernommen, da Rot-Weiss Wittlich über ein 1:1 beim Schlusslicht Wissen nicht hinauskam.

„Das war die bislang reifste Leistung der Saison. Ganz einfach deshalb, weil wir keine längeren Phasen hatten, in denen wir die Kontrolle über das Spiel abgeben haben“, kommentierte Ahrweilers Trainer Mike Wunderlich im Nachgang an den Auswärtssieg in Mendig. Unrecht hatte der ehemalige Profi mit seiner Einschätzung nicht, dennoch bereitete der Aufsteiger zumindest in den Anfangsphase über schnelle Konter den Kurstädtern das eine oder andere Problem.

Intensive Anfangsphase im Derby

Ohne jegliches Abtasten startete die gut besuchte Partie im Junglas-Baumaschinen-Stadion vor 381 Zuschauern fulminant. Die Gäste liefen über Thomas Idel, der den Ball nach einer Mendiger Ecke per Sololauf über mehr als 50 Meter nach vorne trieb, einen Konter, an dessen Ende Nam-Ju Lee aus 14 Metern zum Abschluss kam. Den platzierten Schuss des Flügelspielers lenkte Robin Rohr mit einer starken Parade an die Latte (2.). Fast im Gegenzug wurden auch die Hausherren, die aus einem kompakten 5-4-1-System agierten, gefährlich. Torjäger Brice Braquin Mitel tankte sich bis zur Grundlinie durch, ehe seine Flanke den Kopf von Michael Koch fand, der den Ball aber über das Tor setzte. Etwas später verbuchte Ümit Kuzu den nächsten Abschluss des ABC (14.), bevor Mendigs Niklas Heinemann eine Flanke von Koch nicht mit genügend Druck verwerten konnte (17.). Die Gäste machten gegen tief stehende Hausherren das Spiel, mussten sich aber vor den schnellen Mendiger Kontern in Acht nehmen.

Individueller Fehler bringt Gäste-Führung

Nur kurz darauf fiel der Treffer zum 0:1 aus Sicht der Hausherren äußerst ärgerlich. Pascal Zimmer ging am eigenen 16er ins Dribbling, verlor den Ball, sodass Idel nach Pass von Kuzu nur noch ins lange Eck einschieben musste (22.). Wenig geschockt vom bitteren Gegentreffer hätte Mendig nur zwei Minuten später fast eine Antwort parat gehabt. Erneut tankte sich Mitel durch und flankte auf den langen Pfosten, von wo Leonard Zerwas den Ball platziert Richtung in Winkel köpfte, Ahrweiler-Torwart David Weidner den Ball wie sein Gegenüber Rohr mit den Fingerspitzen noch an die Latte lenkte (24.). Drei Minuten später zeigten sich die Gäste auf der Gegenseite effizienter. Ein zweiter Ball nach einer Ecke landete bei Idel, dessen Flanke Kapitän Markus Pazurek fand, der aus kurzer Distanz auf 0:2 stellte (27.). Mit der Führung im Rücken leisteten sich die Gäste fortan deutlich weniger Ballverluste und kontrollierten das Spiel überlegen. Zu Beginn des zweiten Spielabschnitts hätte es aber doch noch einmal spannend werden können. Mendigs Kapitän Niklas Heinemann verfehlte mit einem leicht abgefälschten Schuss das lange Eck nur denkbar knapp (52.).

„Das 1:0 hat uns zusätzlich Sicherheit gegeben. Danach hatten wir die absolute Kontrolle und haben auf die richtigen Momente gewartet. Über 90 Minuten ist der Sieg hochverdient.“

Ahrweiler-Coach Mike Wunderlich

Fortan waren die Gäste der Entscheidung aber dem Anschluss deutlich näher als die Hausherren. Almir Porca (59.) und Kuzu freistehend vor Rohr (66.) ließen die Entscheidung noch liegen, die etwas später Joker Boris Schirmer nach schöner Vorlage vom ebenfalls eingewechselten Mohannad Saed Mohamed erzielte (83.). Letztendlich stand so ein verdienter Auswärtssieg der Gäste gegen keinesfalls schlechte Hausherren zu Buche. „Das 1:0 hat uns zusätzlich Sicherheit gegeben. Danach hatten wir die absolute Kontrolle und haben auf die richtigen Momente gewartet. Über 90 Minuten ist der Sieg hochverdient“, befand Wunderlich, der mit seinem Team die Tabellenführung eroberte. Demgegenüber erklärte Mendigs Trainer Damir Mrkalj: „Mit dem Anfang war ich bis auf den Fehler total zufrieden. Wir müssen in Führung gehen, dann wird es wahrscheinlich enger. Wenn wir die individuellen Fehler und Gegentore bei Standards abstellen, sind wir vielleicht dazu in der Lage, in naher Zukunft auch gegen solche Gegner Punkte zu holen.“

SV Eintracht Mendig – Ahrweiler BC 0:3 (0:2)

Mendig: Rohr – Zerwas (87. Maas), Eberhardt, Zimmer, Wengenroth, Koch (82. Bosic), Montermann (73. Slavov), Heinemann, Bernads (68. Thelen), Kanoute (73. Ramic), Mitel.

Ahrweiler: Weidner – T. Schirmer, Ebersbach, Wetschorek, Ampadu (83. Thaqi), Lee (60. Mohamed), Voloshchuk, Pazurek (87. Caspar), Idel (76. B. Schirmer), Kuzu (76. Reuter), Porca.

Schiedsrichter: Fabian Mohr (SV Strohn).

Zuschauer: 381.

Tore: 0:1 Thomas Idel (22.), 0:2 Markus Pazurek (27.), 0:3 Boris Schirmer (83.).