Wirges fordert ABC alles ab Ahrweiler ist nach 4:1-Sieg alleiniger Spitzenreiter Helmut Rosbach 14.03.2026, 22:45 Uhr

i Der Ahrweiler BC (rote Trikots) konnte am Wochenende nicht nur einen 4:1-Sieg bei der Spvgg EGC Wirges, sondern auch die alleinige Tabellenführung bejubeln. Denn Verfolger Wittlich hatte kurz zuvor bei der SG 99 Andernach gepatzt. Andreas Hergenhahn

Zunächst hatte der direkte Kontrahent Rot-Weiss Wittlich in Andernach Federn gelassen, dann bewahrte der Ahrweiler BC Nerven, gewann das schwere Auswärtsspiel in Wirges mit 4:1 – und steht allein ganz oben. Dicht gefolgt vom neuen Zweiten Schneifel.

Am 23. Spieltag der Rheinlandliga hatte die Spvgg EGC Wirges keinen Geringeren als den aktuellen Tabellenführer Ahrweiler BC zu Gast und musste sich nach einem sehr intensiv geführten Match mit 1:4 (0:1) geschlagen geben. Da der einst punktgleiche SV Rot-Weiss Wittlich in Andernach verloren hatte, ist die Mannschaft von der Ahr derzeit alleiniger Klassenprimus, ein Punkt dahinter reiht sich die SG Schneifel ein, die ihr Spiel gegen Hochwald ...







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