Erster begrüßt Drittletzten Ahrweiler gegen Rübenach: Was soll schon passieren? Mirko Bernd 17.03.2026, 14:00 Uhr

i Ahrweilers Luca Marx (in Rot, im Hintergrund Almir Porca, hier beim 4:1 vom Samstag gegen den Wirgeser Luis Krissel) spielte nach langer Verletzung vor der Winterpause zuletzt zweimal von Beginn an. Ob der schnelle Außen am Mittwoch zum dritten Mal hintereinander anfängt oder eine Pause bekommt? Andreas Hergenhahn

Rollenverteilung. Papierform. Vor dem Rheinlandliga-Heimspiel des Ahrweiler BC gegen den FV Rübenach kann man viel bemühen, um deutlich zu machen, wer als klarer Favorit in das Spiel am Mittwoch geht. Alles spricht für den ABC – liegt da die Gefahr?

23 Punkte trennen den Ahrweiler BC und den FV Rübenach in der Tabelle der Fußball-Rheinlandliga. Eine kleine Welt liegt zwischen dem Neuling, der als Drittletzter gegen den direkten Wiederabstieg kämpft, und dem Spitzenreiter, der sich seit Samstag sogar alleiniger Spitzenreiter nennen darf nach dem Wittlich-Patzer in Andernach.







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