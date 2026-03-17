Rollenverteilung. Papierform. Vor dem Rheinlandliga-Heimspiel des Ahrweiler BC gegen den FV Rübenach kann man viel bemühen, um deutlich zu machen, wer als klarer Favorit in das Spiel am Mittwoch geht. Alles spricht für den ABC – liegt da die Gefahr?
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23 Punkte trennen den Ahrweiler BC und den FV Rübenach in der Tabelle der Fußball-Rheinlandliga. Eine kleine Welt liegt zwischen dem Neuling, der als Drittletzter gegen den direkten Wiederabstieg kämpft, und dem Spitzenreiter, der sich seit Samstag sogar alleiniger Spitzenreiter nennen darf nach dem Wittlich-Patzer in Andernach.