Einmal klarer Sieg Mülheim-Kärlich, einmal klarer Sieg Ahrweiler – und nun? Am Karsamstag geht das Duell der beiden Rheinlandligisten in die dritte Runde, Favorit ist Spitzenreiter und Gastgeber Ahrweiler.
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Der Ahrweiler BC und die SG 2000 Mülheim-Kärlich treffen am Karsamstag um 17.30 Uhr zum dritten Mal in dieser Saison aufeinander. Da war das Hinspiel in der Fußball-Rheinlandliga am 3. Oktober 2025, das die SG mit 6:1 gewann. Und da war das Rheinlandpokal-Drittrundenspiel vier Tage später, das mit 4:0 an den ABC ging.