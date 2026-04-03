Junger Neuzugang für den ABC Ahrweiler gegen Mülheim-Kärlich geht in dritte Runde Mirko Bernd 03.04.2026, 16:17 Uhr

i Im Hinspiel am 3. Oktober 2025 siegte Mülheim-Kärlich um seinen Torjäger Martin Jacobs (in Weiß-Grün, beim Schuss) mit 6:1 gegen Ahrweiler um seinen Spielertrainer Markus Pazurek, der sich damals das Wadenbein brach und bis zur Winterpause ausfiel. Am Karsamstag beim Rückspiel ist er wieder dabei - wie auch 15-Tore-Mann Jacobs. René Weiss

Einmal klarer Sieg Mülheim-Kärlich, einmal klarer Sieg Ahrweiler – und nun? Am Karsamstag geht das Duell der beiden Rheinlandligisten in die dritte Runde, Favorit ist Spitzenreiter und Gastgeber Ahrweiler.

Der Ahrweiler BC und die SG 2000 Mülheim-Kärlich treffen am Karsamstag um 17.30 Uhr zum dritten Mal in dieser Saison aufeinander. Da war das Hinspiel in der Fußball-Rheinlandliga am 3. Oktober 2025, das die SG mit 6:1 gewann. Und da war das Rheinlandpokal-Drittrundenspiel vier Tage später, das mit 4:0 an den ABC ging.







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