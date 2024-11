0:1 gegen Schneifel Ahrweiler erlebt zu Hause die nächste Enttäuschung¶ Lutz Klattenberg 10.11.2024, 16:22 Uhr

i Nach der 0:1-Heimniederlage gegen die SG Schneifel ist die Brust beim Ahrweiler BC, hier Paul Bermel, nicht unbedingt breiter geworden. Mit nur acht Punkten ist die Ausbeute zu Hause ausgesprochen bescheiden. Vollrath

Zu Hause ist der Ahrweiler BC in dieser Saison der Fußball-Rheinlandliga nun keine Macht. Acht Punkte hatte der ABC vor dem Wochenende dort geholt, acht Punkte stehen auch nach dem jüngsten Heimspiel zu Buche. Zu wenig, um oben mitzumischen.

Heimersheim. In Heimspielen in dieser Saison der Fußball-Rheinlandliga will es für den Ahrweiler BC nicht so recht funktionieren. Auf dem Heimersheimer Kunstrasen unterlag die Mannschaft des Trainerduos Julian Feit und Martin Weber jetzt der SG Schneifel mit 0:1 (0:1).

