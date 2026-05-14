Der Ahrweiler BC steht kurz vor dem zweiten Oberliga-Aufstieg in seiner Geschichte. Sollte der Rheinlandliga-Tabellenführer am Samstag daheim gegen die SG Hochwald gewinnen, werden im Apollinarisstadion die Dämme brechen. Vieles spricht dafür.
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Es ist nur noch ein Schritt, den der Ahrweiler BC nach einer bislang überragenden Saison mit 79 Punkten und 124:43 Toren zur Meisterschaft gehen muss, am liebsten mit einem eigenen Sieg. Am Samstag um 18 Uhr geht es im heimischen Apollinarisstadion gegen die SG Hochwald, es ist das Duell des Tabellenersten der Fußball-Rheinlandliga gegen den Fünftletzten, der aber nicht mehr um den Klassenverbleib bangen muss.