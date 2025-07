Für den Moment herrscht Zufriedenheit beim Ahrweiler BC. Der neue Trainer Mike Wunderlich und die die Mannschaft finden dem Vernehmen nach beim Fußball-Rheinlandligisten schnell zusammen, vor allem hat der Coach praktisch schon seinen gesamten Kader beisammen. Zuletzt wurde in Tim Schirmer der gesuchte Abwehrspieler gefunden, der 22-Jährige ist als linker Verteidiger eingeplant. Und auch bei einem Mittelfeldakteur, der das Personaltableau komplettiert, fehlt nur noch die Unterschrift.

„Ich bin zufrieden mit der Qualität, aber auch dem Mix der Mannschaft“

Jonny Susa, sportlicher Leiter des Ahrweiler BC

„Ich bin zufrieden mit der Qualität, aber auch dem Mix der Mannschaft“, sagt Jonny Susa, sportlicher Leiter des ABC, der die Verpflichtung von Schirmer auf der Internetseite des Vereins als „Blockbuster-Transfer“ bezeichnet. Gemeint sind damit wohl vor allem die guten Referenzen, die der Neuzugang mit nach Ahrweiler bringt. Schirmer kommt vom Mittelrhein-Landesligisten SC Rheinbach, wo er in der Vorsaison mit 28 Einsätzen zu den Stammkräften zählte, davor war er in der Mittelrheinliga (5. Liga) für den Bonner SC aktiv, zuvor hatte er es bei Viktoria Köln aktiv, sogar auf drei Drittliga-Einsätze gebracht.

21 Feldspieler plus zwei Torleute

Insgesamt werden Wunderlich dann 21 Feldspieler und zwei Torleute zur Verfügung stehen, alle Beteiligten dürften bemüht sein, die guten ersten Eindrücke nachhaltig zu gestalten. „Alles zusammen wird mit dem neuen Trainerteam natürlich spannend. Es wird eine Herausforderung, aber ich bin guter Dinge“, sagt Susa, wohlwissend, dass mit dem neuen Coach auch andere Impulse ins Team kommen. „In der Rückrunde hatte ja die Philosophie von Julian Feit immer mehr gegriffen, insofern ist das schon eine Umstellung“, ergänzt er. Nicht zuletzt durch etliche erfahrene Akteure, die nun zum Kader gestoßen sind, soll der Übergang reibungslos funktionieren. „Wir haben jetzt einige Jungs dabei, die schon einiges gesehen haben. Sie können den Jüngeren helfen und ihnen in einigen Situationen den Druck nehmen“, so Susas Vorstellung. Die ersten Rückmeldungen aus dem Team bestärken ihn in seinen Eindrücken: „Es herrscht das Gefühl vor, dass man schon viel länger als ein paar Trainingseinheiten zusammen ist.“

„Wir würden uns schon gern verbessern.“

Jonny Susa nach einem dritten und einem vierten Platz in den beiden vergangenen Spielzeiten

Optimismus also allenthalben, der auch darauf hindeutet, dass der ABC durchaus ehrgeizig in die anstehende Runde geht. Allzu forsche Töne sind von Susa nicht zu vernehmen, nach einem dritten und einem vierten Platz in der abgelaufenen Saison – punktgleich mit dem Tabellendritten – lässt er aber durchblicken, dass man sich „schon gern verbessern würde“. Wobei der ABC-Chef auf die enormen Bemühungen von Rot-Weiss Wittlich verweist, auch die SG 2000 Mülheim-Kärlich, zuletzt zweimal auf Rang zwei, gilt es zu beachten. Und, so Susa: „Auch in Morbach wird immer sehr gute Arbeit geleistet. Man sieht: In der Rheinlandliga gewinnt man nicht im Vorbeigehen die Spiele.“

Noch ist offen, ob sich für den Samstag ein passender Gegner für ein Testspiel findet. Es dürfte in jedem Fall die vorerst letzte Möglichkeit sein, noch einmal im Apollinarisstadion zu üben. Im Anschluss ist in der Heimstatt des ABC für sechs Wochen Rasenpflege angesagt.