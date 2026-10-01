Andernach fehlt’s an Konstanz Ärger über Elfer: Untermosel kommt so zum späten 1:1 Jan Müller 01.10.2026, 07:42 Uhr

i Jan Engels (blaues Trikot) und seine SG 99 Andernach kamen daheim gegen Untermosel nicht über ein 1:1 hinaus. Der Gegentreffer fiel spät und per Foulelfmeter. Jörg Niebergall

Erst vier Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit kassierte die SG 99 Andernach gegen Untermosel den Treffer zum 1:1. Und der war doppelt bitter, weil er aus Sicht von Coach Kim Kossmann nach strittigem Elfmeterpfiff gefallen war.

Keinen Sieger gab es in der vorgezogenen Rheinlandligapartie am Mittwochabend zwischen der SG 99 Andernach und Aufsteiger SV Untermosel Kobern-Gondorf. Nach torchancenarmen 90 Minuten trennten sich die Mannschaften mit einem 1:1 (0:0)-Unentschieden, das den Gästen von der Mosel dennoch besser schmeckte als der heimischen SG 99 und deren Trainer Kim Kossmann: „Ich kann meiner Mannschaft eigentlich keinen Vorwurf machen.







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