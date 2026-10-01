Andernach fehlt’s an Konstanz
Ärger über Elfer: Untermosel kommt so zum späten 1:1
Jan Engels (blaues Trikot) und seine SG 99 Andernach kamen daheim gegen Untermosel nicht über ein 1:1 hinaus. Der Gegentreffer f
Jan Engels (blaues Trikot) und seine SG 99 Andernach kamen daheim gegen Untermosel nicht über ein 1:1 hinaus. Der Gegentreffer fiel spät und per Foulelfmeter.
Jörg Niebergall

Erst vier Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit kassierte die SG 99 Andernach gegen Untermosel den Treffer zum 1:1. Und der war doppelt bitter, weil er aus Sicht von Coach Kim Kossmann nach strittigem Elfmeterpfiff gefallen war. 

Lesezeit 3 Minuten
Keinen Sieger gab es in der vorgezogenen Rheinlandligapartie am Mittwochabend zwischen der SG 99 Andernach und Aufsteiger SV Untermosel Kobern-Gondorf. Nach torchancenarmen 90 Minuten trennten sich die Mannschaften mit einem 1:1 (0:0)-Unentschieden, das den Gästen von der Mosel dennoch besser schmeckte als der heimischen SG 99 und deren Trainer Kim Kossmann: „Ich kann meiner Mannschaft eigentlich keinen Vorwurf machen.
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