Erst vier Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit kassierte die SG 99 Andernach gegen Untermosel den Treffer zum 1:1. Und der war doppelt bitter, weil er aus Sicht von Coach Kim Kossmann nach strittigem Elfmeterpfiff gefallen war.
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Keinen Sieger gab es in der vorgezogenen Rheinlandligapartie am Mittwochabend zwischen der SG 99 Andernach und Aufsteiger SV Untermosel Kobern-Gondorf. Nach torchancenarmen 90 Minuten trennten sich die Mannschaften mit einem 1:1 (0:0)-Unentschieden, das den Gästen von der Mosel dennoch besser schmeckte als der heimischen SG 99 und deren Trainer Kim Kossmann: „Ich kann meiner Mannschaft eigentlich keinen Vorwurf machen.