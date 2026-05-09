25 Minuten lang sah es nicht so aus, als ob das Rhein/Ahr-Derby in der Rheinlandliga zwischen der SG 99 Andernach und Absteiger SV Eintracht Mendig so enden sollte, wie es enden sollte – nämlich mit einem überaus deutlichen 8:1 für die Gastgber.
Lesezeit 3 Minuten
Es gibt Momente, da ist der Fußball unerbittlich. Dann belohnt er die einen und bestraft die anderen. Und Spiele nehmen eine Eigendynamik an, die nichts mehr stoppen kann. So einen Moment, so ein Spiel erlebten die rund 100 Zuschauer in Andernach beim Rheinlandliga-Derby zwischen der SG 99 und SV Eintracht Mendig.