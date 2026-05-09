SG 99 mit 55 Punkten Fünfter Absteiger Mendig macht es Andernach beim 1:8 zu leicht Mirko Bernd 09.05.2026, 05:42 Uhr

i Anfangs "buckelte" Mendig noch nicht vor Andernach, wie hier der später verletzt ausgewechselte Pascal Zimmer (Mitte, in Schwarz) vor Alexis Weidenbach. Später wurde es aber eine deutliche Geschichte für Gastgeber Andernach, der 8:1 gewann, den Schlusspunkt setzte Weidenbach per Handelfmeter. Jörg Niebergall

25 Minuten lang sah es nicht so aus, als ob das Rhein/Ahr-Derby in der Rheinlandliga zwischen der SG 99 Andernach und Absteiger SV Eintracht Mendig so enden sollte, wie es enden sollte – nämlich mit einem überaus deutlichen 8:1 für die Gastgber.

Es gibt Momente, da ist der Fußball unerbittlich. Dann belohnt er die einen und bestraft die anderen. Und Spiele nehmen eine Eigendynamik an, die nichts mehr stoppen kann. So einen Moment, so ein Spiel erlebten die rund 100 Zuschauer in Andernach beim Rheinlandliga-Derby zwischen der SG 99 und SV Eintracht Mendig.







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