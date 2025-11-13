Ahrweiler ist in Zerf zu Gast ABC will auch bei Hochwald nichts liegen lassen 13.11.2025, 16:00 Uhr

i Lässt Spitzenreiter Ahrweiler um Jonas Gilberto Sola Vicente (in Rot) weiter nichts liegen außer dem Gegner? Der ABC ist am Samstag bei der SG Hochwald in Zerf zu Gast. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Für den Ahrweiler BC bleibt der Druck groß, denn Patzer im Rheinlandliga-Titelkampf können sich weder der ABC noch Rot-Weiss Wittlich erlauben. Beide lassen wenig bis nichts liegen. Für Ahrweiler soll sich das auch bei der SG Hochwald nicht ändern.

Der Ahrweiler BC hat sich mit dem 5:1 gegen den VfB Linz wieder an die Spitze der Fußball-Rheinlandliga geschossen. Allerdings ist es „nur“ das bessere Torverhältnis gegenüber Rot-Weiss Wittlich – und das zählt bekanntlich am Ende nicht. Beide Titelfavoriten haben herausragende 38 Punkte gesammelt und lassen kaum was liegen.







Artikel teilen

Artikel teilen