ABC will auch bei Hochwald nichts liegen lassen

Für den Ahrweiler BC bleibt der Druck groß, denn Patzer im Rheinlandliga-Titelkampf können sich weder der ABC noch Rot-Weiss Wittlich erlauben. Beide lassen wenig bis nichts liegen. Für Ahrweiler soll sich das auch bei der SG Hochwald nicht ändern.
Der Ahrweiler BC hat sich mit dem 5:1 gegen den VfB Linz wieder an die Spitze der Fußball-Rheinlandliga geschossen. Allerdings ist es „nur“ das bessere Torverhältnis gegenüber Rot-Weiss Wittlich – und das zählt bekanntlich am Ende nicht. Beide Titelfavoriten haben herausragende 38 Punkte gesammelt und lassen kaum was liegen.