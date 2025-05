Der Ahrweiler BC bleibt im heimischen Apollinaris-Stadion weiterhin eine Macht. Mit 4:1 (2:1) siegte das Team von Julian Feit gegen den TuS Mosella Schweich und hat somit den dritten Platz in der Tabelle fest im Griff, während die Gäste durch die Niederlage noch einmal tiefer in den Abstiegssumpf geraten sind.

Feit präsentierte sich bei seinem Fazit nach Spielende relativ gelöst: „Es ist beeindruckend, wie die Mannschaft nach der Winterpause aufgetreten ist. Wir haben in den letzten neun Begegnungen in unserem Stadion alles weggehauen, was in der Liga Rang und Namen hat. Zwar war das Spiel hier kein fußballerischer Leckerbissen, aber verdient war dieser Sieg allemal.“

Dabei war die Stimmungslage vor dem Anpfiff eher melancholisch. Es herrschte Abschiedsstimmung im weiten Rund. Auch wenn im Vorfeld mit den beiden Trainern Julian Feit und Martin Weber nur zwei Personen für ihren Einsatz beim ABC gedankt worden war, war Wehmut angesagt. Dass die übrigen Abgänge nicht vergessen werden, merkte der Ahrweiler’ Stadionsprecher in seiner Abschiedsrede zusätzlich an. „Bei dieser Anzahl hätte es den heutigen Rahmen gesprengt. Aber das Team wird die Kameraden heute im privaten Rahmen extra verabschieden“, teilte er den Zuschauern mit. Gleich sieben Akteure haben ihren Abschied zum Saisonende angekündigt. Mit Paul Bermel, Nils Habscheid, Leon Waldminghaus und Christian Scheu standen vier davon in der Anfangsformation und sollten auch dazu beitragen, dass auch dieses Mal wieder die Punkte im Apollinaris-Stadion blieben.

Ahrweilers Almir Porca sorgt mit dem 3:1 für die Vorentscheidung

Die Gastgeber legten engagiert los, erzielten schon nach sechs Minuten den Treffer zum 1:0. Almir Porca hatte eine Flanke von Tobias Reuter zentral aufgenommen, sich kurz um die eigene Achse gedreht und den Ball souverän im langen Eck versenkt. Ein Startschuss für eine gute Anfangsphase, in der es die Hausherren versäumten, nachzulegen. „Wir haben es Ahrweiler in dieser Phase zu einfach gemacht“, gestand Thomas Schleimer die Schwächen in der Anfangsphase ein. „Aber spätestens mit dem Ausgleichstreffer waren wir in der Partie drin“, so der TuS-Coach in seiner Spielanalyse.

Damit lag er richtig, denn mit dem ersten Torabschluss der Moselaner durch Nico Schäfer entwickelte sich eine offene Partie. Ahrweiler agierte zwar weiterhin gefälliger im Spielaufbau, aber die Gäste hatten in Sachen Kampf und Laufbereitschaft oftmals die Nase vorn. Daher war der Ausgleichstreffer durch Marc Pitsch (26.) der verdiente Lohn eines bis dahin engagierten Auftritts der Gäste. In den letzten 20 Minuten der ersten Hälfte verflachte die Partie zusehends. Dass die Hausherren dann doch mit einer Führung in die Pause gehen konnten, war Porca zu verdanken, der mit einem tollen Steckpass in den Lauf von Waldminghaus die Vorarbeit zum Führungstreffer leistete (42.).

„Es war heute sein letztes Spiel hier im Stadion. Das hat sich Max einfach verdient.“

Ahrweilers Leon Waldminghaus über die Übergabe der Kapitänsbinde an Maximilian Fichtl

Und der ABC legte nach. Ganze fünf Minute dauerte es in Halbzeit zwei bis zum dritten Treffer. Mit dem schönsten Angriff der Partie, eingeleitet über Ricardo Schuh Abranches und Nam-Ju Lee, vollendete Porca zum 3:1. Damit war der Schweicher Widerstand gebrochen. Trotzdem blieb die Partie weiterhin sehenswert. Die Gäste bemühten sich um Ergebniskosmetik, während Ahrweiler die Räume für schnelle Konter ausnutzte. Jubeln durften die Feit-Schützlinge aber nur noch einmal, nach einem Treffer von Tobias Reuter (58.).

In der letzten halben Stunde waren es dann die Spielerwechsel auf beiden Seiten, die für Szenenapplaus sorgten. Auf Ahrweiler Seite kam für Roman Voloshchuk noch einmal Maximillian Fichtl zu einem Einsatz. Waldminghaus überreichte seinem Mitspieler auch sofort die Kapitänsbinde. „Es war heute sein letztes Spiel hier im Stadion. Das hat sich Max einfach verdient“, zeigte Waldminghaus Respekt vor der Leistung des Mitspielers. Bei den Gästen sorgte die Einwechslung von Philipp Grundmann für hörbaren Beifall. „Philipp hatte sich am zweiten Spieltag in Kirchberg mehrere Brüche zugezogen,“ freute sich Schleimer über die Rückkehr seines Mannschaftskapitäns.

Ahrweiler BC – TuS Mosella Schweich 4:1 (2:1)

Ahrweiler: Weidner – Schuh Abranches, Bermel, Wetschorek, Scheu – Habscheid (76. Mohamed), Waldminghaus (88. Thaqi), Lee (58. Marx) – Reuter (83. Kuzu), Voloshchuk (58. Fichtl), Porca.

Schweich: Gerhard – Schwarz, Stadfeld, Kreber (89. Grundmann), Schneider – Agbor (65. Palm), Pitsch, Frick (82. Dellwo), Ossen (63. Schmitt) – Schleimer, Schäfer (76. Maldener).

Schiedsrichter: Pascal Lichtenthäler (Daaden).

Zuschauer: 267.

Tore: 1:0 Almir Porca (06.), 1:1 Marc Pitsch (26.), 2:1 Leon Waldminghaus (42.), 3:1 Almir Porca (50.), 4:1 Tobias Reuter (58.).