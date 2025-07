Bei Fußball-Rheinlandligist Ahrweiler BC waren alle personellen Fragen zum Trainingsauftakt Ende Juni weitgehend erledigt. Neu-Coach Mike Wunderlich und der Kader von 23 Akteuren nahm die Arbeit auf – und nach der Hälfte der Vorbereitung steht nun ein äußerst positives Zwischenfazit. „Wir sind selbst alle ein wenig überrascht. Es läuft schon besser als erwartet“, gibt sich Wunderlich sehr zufrieden. Beim Auftakt der Testspielreihe setzte sich der ABC gegen Ligakonkurrent Eintracht Mendig mit 2:0 durch. Es folgte ein 5:0 gegen den Bezirksligisten SV Oberzissen.

„Die Mannschaft setzt die Vorgaben hervorragend um, zieht absolut mit.“

ABC-Trainer Mike Wunderlich

„Zwei gelungene Auftaktspiele. Wir haben uns dann ganz bewusst dazu entschieden schnell gegen Gegner zu testen, die vielleicht noch mal eine Nummer stärker sind. Echte Gradmesser, an denen man sich orientieren will“, so Wunderlich. Vergangenes Wochenende ging es zum Rhein-Cup des Mittelrheinligisten 1. FC Monheim. Nach einem 0:0 gegen die Gastgeber unterlag der ABC im Elfmeterschießen 1:4. Im Spiel um Platz drei erzielte Tobias Reuter den entscheidenden Treffer zum 1:0 gegen die Regionalliga-Reserve von Fortuna Düsseldorf. „Vier Partien und kein Gegentor aus dem Spiel gegen Mannschaften dieser Qualität, das kann sich sehen lassen. Die Mannschaft setzt die Vorgaben hervorragend um, zieht absolut mit“, lobt Wunderlich.

Torwart David Weidner muss vorerst pausieren

Die ersten Gegentreffer gab es dann am Dienstag, im Test gegen den Siegburger SV, seines Zeichens immerhin Tabellendritter der abgelaufenen Saison der Mittelrheinliga. Nach einer 2:0 Führung der Kurstädter hieß es am Ende 2:2. „Und zur Pause hätten wir noch höher führen können. Und trotz der ersten Gegentore wieder ein Spiel, mit dem wir sehr zufrieden sein können“, betont Wunderlich. Positiv dabei auch war der erste Einsatz von Kevin Wetschorek nach längerer Verletzungspause. Die einzigen Störfaktoren bislang sind dagegen die Verletzungen von Keeper David Weidner (Muskelbündelriss), Danny Werner (Muskelfaseriss) und Luca Marx (ausgekugelte Schulter). „Aber das gehört auch eben dazu“, nimmt es Wunderlich sportlich.

Vorfreude auf Test beim FV Engers

Als nächster Gegner wartet am Samstag (16 Uhr) der FV Engers mit Ex-ABC-Trainer Julian Feit. „Wieder so ein Brett, ein Spiel, ein Niveau, auf das wir uns freuen. Wir haben die Grundlagen gelegt, sind körperlich jetzt auch wirklich müde. Nun geht es an die Detailarbeit in den nächsten beiden Wochen“, so Wunderlich, der den aufkommenden Optimismus gar nicht schmälern will, aber auch warnt: „Natürlich muss man diesen Schwung erst einmal mit in die Saison nehmen. Aber derzeit sieht es wirklich gut aus, dass wir unserem Ziel unter die die Top drei der Rheinlandliga zu kommen, auch gerecht werden können. Die Mannschaft macht schneller Fortschritte als gedacht und ist schon richtig gut zusammengewachsen. “